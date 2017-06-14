شن الدكتور حازم عبد العظيم، الناشط السياسي والقيادي السابق في حملة الرئيس عبد الفتاح السيسي، هجوما عنيفا على النظام، لاعنا اليوم الذي انضم فيه إلى حملة السيسي الرئاسية، ناعتا النظام ومؤيديه بأنجس من في الأرض، وذلك على خلفية إقرار البرلمان المصري بسعودية جزيرتي “تيران وصنافير” .

وقال “عبد العظيم” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” وكنتوا بتقولوا على 6 ابريل خونة والاخوان خونة يا أنجس من في الارض .الله يلعن اليوم النجس اللي وافقت فيه على دخول حملة السيسي ..مش مسامح نفسي”.

وكنتوا بتقولوا على 6 ابريل خونة والاخوان خونة يا أنجس من في الارض .الله يلعن اليوم النجس اللي وافقت فيه على دخول حملة السيسي ..مش مسامح نفسي — ولو بعد حين ! (@Hazem__Azim) June 14, 2017

وأضاف في تدوينة اخرى مستنكرا تنازل البرلمان المصري عن جزيرتي “تيران وصنافير” مخاطبا نواب البرلمان بالقول: ” بعد تمرير الاتفاقية لامؤاخذة اي رافض لها ولم يستقيل .. يبقى كان رقاص وأوسخ من اللي وافق عليها .. انتهت #تيران_صنافير_مصرية #مصر”.

بعد تمرير الاتفاقية لامؤاخذة اي رافض لها ولم يستقيل .. يبقى كان رقاص وأوسخ من اللي وافق عليها .. انتهت #تيران_صنافير_مصرية #مصر — ولو بعد حين ! (@Hazem__Azim) June 14, 2017

وتابع قائلا: ” كنت واخد على نفسي عهد ان مانطقش كلمة “عسكر” تاني مهما عارضت السيسي .. لكن رجعتونا تاني اكتب علي حيطة الزنزانه . حكم العسكر عار وخيانه #مصر”.

كنت واخد على نفسي عهد ان مانطقش كلمة "عسكر" تاني مهما عارضت السيسي .. لكن رجعتونا تاني

اكتب علي حيطة الزنزانه . حكم العسكر عار وخيانه #مصر — ولو بعد حين ! (@Hazem__Azim) June 14, 2017

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