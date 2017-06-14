شن الدكتور حازم عبد العظيم، الناشط السياسي والقيادي السابق في حملة الرئيس عبد الفتاح ، هجوما عنيفا على النظام، لاعنا اليوم الذي انضم فيه إلى حملة الرئاسية، ناعتا النظام ومؤيديه بأنجس من في ، وذلك على خلفية إقرار المصري بسعودية جزيرتي “” .

 

وقال “عبد العظيم” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “” رصدتها “وطن”:” وكنتوا بتقولوا على خونة والاخوان خونة يا أنجس من في الارض . يلعن اليوم النجس اللي وافقت فيه على دخول حملة السيسي ..مش مسامح نفسي”.

 

وأضاف في تدوينة اخرى مستنكرا تنازل البرلمان المصري عن جزيرتي “تيران وصنافير” مخاطبا نواب البرلمان بالقول: ” بعد تمرير الاتفاقية لامؤاخذة اي رافض لها ولم يستقيل .. يبقى كان رقاص وأوسخ من اللي وافق عليها .. انتهت #تيران_صنافير_مصرية #”.

 

وتابع قائلا: ” كنت واخد على نفسي عهد ان مانطقش كلمة “عسكر” تاني مهما عارضت السيسي .. لكن رجعتونا تاني اكتب علي حيطة الزنزانه . عار وخيانه #مصر”.

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