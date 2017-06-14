بعد تبني “بيع” جزيرتي “” المصريتين للمملكة العربية اليوم الأربعاء، انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي دعوات للتظاهر يوم الجمعة القادم، تعبيرا عن الرفض للتنازل عن الجزيرتين وتأكيدا على مصريتهما.

 

وبحسب ما رصدته “وطن” من دعوات فقد تم تحديد الكثير من الأماكن التي ستنطلق منها على مستوى محافظات والإسكندرية والسويس وبورسعيد والإسماعيلية وأسيوط، مع التعهد بموافاة الجميع ببرنامج لمختلف محافظات مصر المختلفة.

 

وحددت الدعوات أماكن التجمع في القاهرة في الاماكن التالية:

1- برمسيس.

2- مسجد الإستقامة بالجيرة.

3- بالمهندسين.

4- ميدان المطرية.

5- مسجد السلطان حسن بالعتبة.

6- مسجد الخازندار بشبرا.

7- مسجد الأوقاف وكنيسة العذراء بالمعادي.

8- مسجد يوسف الصحابي ميدان الحجاز بمصر الجديدة.

9- مسجد أسد الفرات بالدقي.

10- نقابة المحامين.

11- نقابة الصحفيين.

12- ميدان النهضة .

وتنطلق فى الإسكندرية من مسجد وكنيسة المرقصية بمحطة الرمل، ومسجد شرق سيدي بشر بشارع المعهد الديني.

وستنطلق فى السويس من ميدان الأربعين ومسجد سيد الغريب ومسجد السيد حمزة.

وستنطلق فى بورسعيد من مسجد السلام ومسجد التوفيقي.

وسيكون التجمع بميدان الشونة بالمحلة.

وميدان التحرير بالزقازيق.

وميدان الممر بالإسماعيلية.

وميدان أم البطل بأسيوط.

 

وأهابت الدعوات بكل والمصريات بكافة إنتمائاتهم وخاصة شباب الأحزاب والحركات الثورية والقوى السياسية والألتراس والوايت نايتس النزول يوم الجمعة والإنضمام للحراك الشعبي الذي بدء فعلياً في نقابة الصحفيين.

 

 

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