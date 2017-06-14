بعد تبني مجلس النواب المصري “بيع” جزيرتي “تيران وصنافير” المصريتين للمملكة العربية السعودية اليوم الأربعاء، انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي دعوات للتظاهر يوم الجمعة القادم، تعبيرا عن الرفض للتنازل عن الجزيرتين وتأكيدا على مصريتهما.

وبحسب ما رصدته “وطن” من دعوات فقد تم تحديد الكثير من الأماكن التي ستنطلق منها المظاهرات على مستوى محافظات القاهرة والإسكندرية والسويس وبورسعيد والإسماعيلية وأسيوط، مع التعهد بموافاة الجميع ببرنامج المظاهرات لمختلف محافظات مصر المختلفة.

وحددت الدعوات أماكن التجمع في القاهرة في الاماكن التالية:

1- مسجد الفتح برمسيس.

2- مسجد الإستقامة بالجيرة.

3- مصطفى محمود بالمهندسين.

4- ميدان المطرية.

5- مسجد السلطان حسن بالعتبة.

6- مسجد الخازندار بشبرا.

7- مسجد الأوقاف وكنيسة العذراء بالمعادي.

8- مسجد يوسف الصحابي ميدان الحجاز بمصر الجديدة.

9- مسجد أسد الفرات بالدقي.

10- نقابة المحامين.

11- نقابة الصحفيين.

12- ميدان النهضة جامعة القاهرة.

وتنطلق فى الإسكندرية من مسجد القائد إبراهيم وكنيسة المرقصية بمحطة الرمل، ومسجد شرق سيدي بشر بشارع المعهد الديني.

وستنطلق فى السويس من ميدان الأربعين ومسجد سيد الغريب ومسجد السيد حمزة.

وستنطلق فى بورسعيد من مسجد السلام ومسجد التوفيقي.

وسيكون التجمع بميدان الشونة بالمحلة.

وميدان التحرير بالزقازيق.

وميدان الممر بالإسماعيلية.

وميدان أم البطل بأسيوط.

وأهابت الدعوات بكل المصريين والمصريات بكافة إنتمائاتهم وخاصة شباب الأحزاب والحركات الثورية والقوى السياسية والألتراس والوايت نايتس النزول يوم الجمعة والإنضمام للحراك الشعبي الذي بدء فعلياً في نقابة الصحفيين.

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