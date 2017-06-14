شن الفنان المصري، عمرو واكد، هجوما شرسا على الجيش المصري، واصفا إياه بـ”خير بياعين ”، وذلك على إثر إقرار اتفاقية ترسيم الحدود بين والسعودية والتي بمقتضاها تنازلت للسعودية عن جزيرتي “”.

 

وقال “واكد”: في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” بقيتم خير بياعين الأرض! يلا بالشفا هو ده تمامكم”.

 

وأضاف في تغريدة أخرى مستنكرا ماحدث بالقول: ” أنا لغاية دلوقتي مش مصدق ومش مستوعب إزاي يحصل كده؟ هو احنا بقينا كده عادي يعني؟ فين ؟ فين ؟ فين الوطن؟”.

 

وكان مجلس النواب المصري قد وافق، الأربعاء، على اتفاقية تعيين الحدود البحرية التي أبرمتها مصر والسعودية العام الماضي، والتي تتضمن نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة.

 

وأعلن علي عبد العال رئيس مجلس النواب موافقة على الاتفاقية، بعد تصويت أجري على عجل.

 

واعترض بعض النواب على الاتفاقية، ورددوا هتاف “مصرية.. مصرية”، وذلك في إشارة إلى الجزيرتين الاستراتيجيتين الواقعتين عند مدخل .

 

 

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