شن الفنان المصري، عمرو واكد، هجوما شرسا على الجيش المصري، واصفا إياه بـ”خير بياعين الأرض”، وذلك على إثر إقرار مجلس النواب المصري اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية والتي بمقتضاها تنازلت مصر للسعودية عن جزيرتي “تيران وصنافير”.

وقال “واكد”: في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” بقيتم خير بياعين الأرض! يلا بالشفا هو ده تمامكم”.

بقيتم خير بياعين الأرض! يلا بالشفا هو ده تمامكم. — Amr Waked (@amrwaked) June 14, 2017

وأضاف في تغريدة أخرى مستنكرا ماحدث بالقول: ” أنا لغاية دلوقتي مش مصدق ومش مستوعب إزاي يحصل كده؟ هو احنا بقينا كده عادي يعني؟ فين القانون؟ فين الدستور؟ فين الوطن؟”.

أنا لغاية دلوقتي مش مصدق ومش مستوعب إزاي يحصل كده؟ هو احنا بقينا كده عادي يعني؟ فين القانون؟ فين الدستور؟ فين الوطن؟ — Amr Waked (@amrwaked) June 14, 2017

وكان مجلس النواب المصري قد وافق، الأربعاء، على اتفاقية تعيين الحدود البحرية التي أبرمتها مصر والسعودية العام الماضي، والتي تتضمن نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة.

وأعلن علي عبد العال رئيس مجلس النواب موافقة البرلمان على الاتفاقية، بعد تصويت أجري على عجل.

واعترض بعض النواب على الاتفاقية، ورددوا هتاف “مصرية.. مصرية”، وذلك في إشارة إلى الجزيرتين الاستراتيجيتين الواقعتين عند مدخل خليج العقبة.

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