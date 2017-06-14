قال عبد الله العذبة، رئيس تحرير صحيفة “العرب” القطرية، إنه على يقين تام بأن العاهل السعودي بن عبد العزيز، لا يعلم بتصنيف المري على قائمة الإرهاب الجديدة.

 

وأوضح العذبة في تصريحات لقناة “” الرسمية، أن ابن فطيس، هو قائد المقاتلة في اليمن.

 

وحول الحملة الإماراتية التي تشن على ابن فطيس بسبب رفعه العلم القطري في العزيزية بطرابلس الليبية عام 2011، واعتباره تدخلا “سافرا” بالشأن الليبي، قال العذبة إن التدخل حينها كان بدعم من .

 

وتابع: “حينها قدمت قطر خمس طائرات لحماية الشعب الليبي، فيما قدمت أبو ظبي تسع عشرة طائرة، فلماذا يتم تصنيف قائد القوات القطرية الذي دافع عن الحرمين الشريفين وقطر بقتاله الحوثيين، ولا يتم تصنيف أي ضابط إماراتي؟”.

وفي تصريحات لقناة “الجزيرة”، قال العذبة إن إدراج حمد بن فطيس المري على لائحة الإرهاب، جاء بطلب من أبو ظبي.

 

وتابع بأن الشيخ صباح الأحمد الصباح، أمير الكويت، وقائد الوساطة الخليجية، لا يقبل بهذا الأمر، شأنه شأن الملك سلمان بن عبد العزيز، الذي سيرفض إدراج المري على اللائحة لو علم بذلك.

 

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