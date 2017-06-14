قال عبد الله العذبة، رئيس تحرير صحيفة “العرب” القطرية، إنه على يقين تام بأن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، لا يعلم بتصنيف حمد بن فطيس المري على قائمة الإرهاب الجديدة.

وأوضح العذبة في تصريحات لقناة “قطر” الرسمية، أن ابن فطيس، هو قائد القوات القطرية المقاتلة في اليمن.

وحول الحملة السعودية الإماراتية التي تشن على ابن فطيس بسبب رفعه العلم القطري في العزيزية بطرابلس الليبية عام 2011، واعتباره تدخلا “سافرا” بالشأن الليبي، قال العذبة إن التدخل حينها كان بدعم من مجلس التعاون الخليجي.

وتابع: “حينها قدمت قطر خمس طائرات لحماية الشعب الليبي، فيما قدمت أبو ظبي تسع عشرة طائرة، فلماذا يتم تصنيف قائد القوات القطرية الذي دافع عن الحرمين الشريفين وقطر بقتاله الحوثيين، ولا يتم تصنيف أي ضابط إماراتي؟”.

عبدالله العذبة:هل يقبل الشيخ صباح تصنيف حمد بن فطيس إرهابيا بطلب من إمارة #أبوظبي؟

أنا على يقين أن أبو فهد لا يرضى ذلك لمن حمى #الحد_الجنوبي pic.twitter.com/w8Apb0YR00 — عبدالله العذبة المري (@A_AlAthbah) June 13, 2017

وفي تصريحات لقناة “الجزيرة”، قال العذبة إن إدراج حمد بن فطيس المري على لائحة الإرهاب، جاء بطلب من أبو ظبي.

وتابع بأن الشيخ صباح الأحمد الصباح، أمير الكويت، وقائد الوساطة الخليجية، لا يقبل بهذا الأمر، شأنه شأن الملك سلمان بن عبد العزيز، الذي سيرفض إدراج المري على اللائحة لو علم بذلك.

Also published on Medium.