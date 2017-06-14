حذرت نجلاء السعدي الإعلامية السورية الموالية لنظام ، من مصير ما يحدث لقطر الآن، مشيرة إلى احتمالية قيام دول رباعية المقاطعة بعمل عسكري ضد ، مطالبة إياها بأخذ  الحيطة والحذر.

 

وقالت “السعدي” في تدوينة لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” يبدو هناك عملا عسكريا ضد #قطر لاحظوا أن فيه دولتان لاترفض العلاقات مع # اليوم قطر وغدا لاسمح الله سلطنة الحذر الحذر”.

وكان معارضون سعوديون كد أكدوا أن قوت في حالة استنفار شديدة على الحدود مع قطر، وسط حالة توجس، في حين أكدت مصادر بأن لا يمكنها أن تخاطر بعمل عسكري مع قطر لما له من عواقب كارثية عليها وعلى الجميع.

 

 

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