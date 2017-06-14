حذرت نجلاء السعدي الإعلامية السورية الموالية لنظام الأسد، سلطنة عمان من مصير ما يحدث لقطر الآن، مشيرة إلى احتمالية قيام دول رباعية المقاطعة بعمل عسكري ضد قطر، مطالبة إياها بأخذ الحيطة والحذر.

وقالت “السعدي” في تدوينة لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” يبدو هناك عملا عسكريا ضد #قطر لاحظوا أن الخليج الفارسي فيه دولتان لاترفض العلاقات مع #إيران اليوم قطر وغدا لاسمح الله سلطنة عمان الحذر الحذر”.

يبدوهناك عملا عسكريا ضد #قطر لاحظوا أن الخليج الفارسي فيه دولتان لاترفض العلاقات مع #إيران اليوم قطر وغدا لاسمح الله سلطنة عمان

الحذر الحذر https://t.co/xSXvpMpKzv — نجلاء السعدي (@najlaaalsadi) June 13, 2017

وكان معارضون سعوديون كد أكدوا أن قوت الجيش السعودي في حالة استنفار شديدة على الحدود مع قطر، وسط حالة توجس، في حين أكدت مصادر بأن السعودية لا يمكنها أن تخاطر بعمل عسكري مع قطر لما له من عواقب كارثية عليها وعلى الجميع.

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