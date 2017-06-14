قتل شخصان وأصيب خمسة آخرون جراء لإطلاق النار عليهم، مساء الأربعاء، في بالتو آلتو قرب مدينة سان فرانسيسكو في ولاية كاليفورنيا الأميركية، بحسب ما نقلت وكالة ‘رويترز’ للأنباء.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن عدة أشخاص أصيبوا في إطلاق نار في سان فرانسيسكو وأن المهاجم أصيب بالرصاص.

وقالت قنوات تلفزيون محلية على ‘تويتر’ إن إطلاق النار وقع في منطقة قرب منشأة لشركة ‘يونايتد بارسيل سيرفيس’ للبريد السريع. ولم يتسن الحصول على تعليق من ممثل عن شرطة سان فرانسيسكو.

وأصدرت الشرطة تحذيرا للسكان المحليين بعدم الخروج من المنازل حتى تتمكن من السيطرة على الموقف.

وفي سياق منفصل أصيب عضو بارز بالبرلمان الأمريكي (الكونغرس) وعدد من المساعدين في إطلاق نار بولاية فرجينيا أثناء تدريب على لعبة البيسبول، بحسب تقارير أمريكية.

وقتل المهاجم إثر تبادل إطلاق نار –حسب ما ذكرت شبكة “سي ان ان” الامريكية, مشيرة إلى أن السلطات الامريكية حددت هوية المهاجم وهو ” جيمس هودجكينسون”، من ولاية إيلينوي، وكان يبلغ من العمر 66 عاماً.

وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خلال مؤتمر صحفي، إن هودجكينسون توفي إثر إصاباته خلال تبادل إطلاق النار.

وكان هودجكينسون يتلقى العلاج في مستشفى جورج واشنطن، حسبما أخبرت مصادر شبكتنا. ويقوم المكتب الفيدرالي لمكافحة الكحول والتبغ والأسلحة، بتتبع بندقية ومسدس على صلة بالهجوم.

ووفقاً لمصادر من وكالات إنفاذ القانون وبالكونغرس، يبدو أن واقعة إطلاق النار تُعتبر “هجوماً متعمداً.” وقال أحد مسؤولي إنفاذ القانون إن المحققين وجدوا مشاركات مناهضة للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على حسابات مواقع التواصل الاجتماعي لمنفذ الهجوم.

وقال مسؤول التحقيق من مكتب التحقيقات الفيدرالي، تيم سليتر، إنه من المبكر للغاية تحديد ما إذا كان هجوم إطلاق النار عملية إرهابية أو ما إذا تم استهداف أعضاء الكونغرس بشكل محدد.

وكان أعضاء الكونغرس يتمرنون لمباراة كانت مقررة لمساء الخميس، ولم يتضح على الفور ما إذا ستُقام المباراة أم لا. وهذه المباراة تُقام على أساس سنوي منذ 1990.

ويقول الجمهوري، جيف دونكان، إن منفذ الهجوم سأله ما إذا كان الفريق الذي سيلعب المباراة من الجمهوريين أم الديمقراطيين.

وأفادت وسائل الإعلام بانتشار الشرطة على نطاق واسع في موقع الحادث.

وأبلغ العضو الجمهوري بمجلس الشيوخ، مايك لي، محطة فوكس نيوز الإخبارية أن سكاليس أُصيب في الفخذ، وأن إصابته لا تشكل خطرا على حياته.

كما قال إن الشخص الذي أطلق النار قُتل. وفق بي بي سي

وفي تغريدة بموقع تويتر، قال السكرتير الصحفي للبيت الأبيض، شون سبايسر، إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على إطلاع بشأن الحادث.

وقال العضو الجمهوري بمجلس النواب، مو بروكس، الذي كان في موقع الحادث، إن كل من كانوا في الملعب تفرقوا مع إطلاق ما بين 50 و100 رصاصة.

وروى أن تبادلا لإطلاق النار اندلع بين المسلح وأفراد الحراسة الخاصة بالبرلمانيين.

وذكرت شبكة سي إن إن الإخبارية أن اثنين من أفراد الشرطة أُصيبا.

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