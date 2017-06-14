أعلن مجلس الوزراء القطري نجاح خطة الدولة في مواجهة الحصار الذي فرضته عليها السعودية والإمارات والبحرين منذ 10 أيام.

وبحسب وكالة الأنباء القطرية الرسمية، فإن البيان الصادر عن مجلس الوزراء القطري بعد اجتماعه اليوم برئاسة الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني بمقره في الديوان الأميري استنكر البيان الرباعي المشترك الذي تضمن قائمة بأسماء أفراد وكيانات وصفها بأنها إرهابية ومرتبطة بدولة قطر.

وأكد المجلس بأن هذه القائمة تشتمل على معلومات وبيانات مغلوطة ليس لها أساس من الصحة كما أن صدور هذه القائمة يتجاوز الشرعية الدولية ولا يتفق مع الممارسات الدولية المتبعة في هذا المجال.

ومساء الخميس الماضي، أصدرت السعودية ومصر والإمارات والبحرين بياناً مشتركاً، أدرجت فيه 59 شخصاً و12 كياناً، قالت إنها مرتبطة بقطر في قوائم الإرهاب المحظورة لديها.

وأعرب المجلس عن ترحيبه وبالغ تقديره للجهود والمساعي الخيرة التي يقوم بها الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت لحل أزمة العلاقات بين دولة قطر وكل من السعودية والإمارات والبحرين داخل الإطار الخليجي وعبر الحوار بين الأشقاء.

كما أعرب المجلس عن شكره للدول الشقيقة والصديقة التي أعلنت تضامنها مع الدوحة ودعت إلى ضرورة الإسراع برفع الحصار عنها وحل هذه الأزمة عن طريق الحوار والعمل الدبلوماسي.

ومنذ 5 يونيو الجاري، قطعت 7 دول عربية علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وهي السعودية ومصر والإمارات والبحرين واليمن وموريتانيا وجزر القمر، واتهمتها بـدعم الإرهاب، فيما خفضت كل من جيبوتي والأردن تمثيلها الدبلوماسي لدى الدوحة.

بينما لم تقطع الدولتان الخليجيتان الكويت وسلطنة عُمان علاقاتهما مع قطر.

ونفت قطر الاتهامات بـ دعم قطرالتي وجهتها لها تلك الدول، وقالت إنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب وصلت حد الفبركة الكاملة بهدف فرض الوصاية عليها، والضغط عليها لتتنازل عن قرارها الوطني. –

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