أكد “تيودروس” أمين عام الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” أن قنوات “بي إن سبورتس” القطرية هي الناقل الحصري لبطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي في الشرق الأوسط.

وأضاف أن العقد يمتد مع القناة القطرية حتى 2019، مشيرًا إلى أن أي قناة عربية أخرى لا تستطيع بث هذه المباريات.

تصريحات تيودروس جاءت للرد على التقارير الصحفية السعودية التي أكدت أنه سيتم توفير قنانة بديلة لإذاعة المباريات على خلفية الأزمة الدبلوماسية مع قطر، وفقا لما نقله موقع “جولنا”.

وكانت السعودية قد حجبت موقع “بي إن سبورتس” وأصدرت قرارا بوقف استيراد أجهزة استقبال اليث الخاصة بالقناة، ولإيقاف الاشتراكات الجديدة في المملكة.

وفي محاولة لتخفيف رد الفعل ووفقا لسياسة “الضحك على الذقون”، زعم سعود القحطاني، مستشار الديوان الملكي والمقرب من محمد بن سلمان بأن الحكومة ستوفر بديلا لشبكة “بي إن سبورت” وبشكل مجاني أو بسعر رمزي، وهو الامر الذي ثبت كذبه.

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