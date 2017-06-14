كشف الأكاديمي والمعارض السعودي، الدكتور سعد الدوسري، بأن هناك أنباء شبه مؤكدة عن أن ولي العهد السعودي رهن ، وأن الإعلام شبه الرسمي أصبح يسمي بولي العهد.

 

وقال “الدوسري” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” هناك اخبار شبه مؤكدة ان محمد بن نايف تحت الإقامة الجبرية والاعلام شبه الرسمي اصبح يخاطب بن سلمان بولي العهد ونتتظر فقط القرار #تعلمت_من_الحصار”.

وأضاف في تغريدة أخرى أن “انباء شبه مؤكدة عن عمل عسكري وشيك يستهدف دولة بضوء اخضر امريكي على الاخوة في # الاستعداد لكل الاحتمالات !”.

وتابع قائلا: “بإذن الله ان تكون نهاية ال سعودوحكمهم على يدهذا المراهق المعتوه كماكانت نهاية حكم بني أمية على يد مروان بن محمد الملقب بالحمار #تعلمت_من_الحصار”.

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