محمد بن نايف و ابن سلمان

كشف الأكاديمي والمعارض السعودي، الدكتور سعد الدوسري، بأن هناك أنباء شبه مؤكدة عن أن ولي العهد السعودي محمد بن نايف رهن الإقامة الجبرية، وأن الإعلام شبه الرسمي أصبح يسمي محمد بن سلمان بولي العهد.

وقال “الدوسري” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” هناك اخبار شبه مؤكدة ان محمد بن نايف تحت الإقامة الجبرية والاعلام شبه الرسمي اصبح يخاطب بن سلمان بولي العهد ونتتظر فقط القرار #تعلمت_من_الحصار”.

هناك اخبار شبه مؤكدة ان محمد بن نايف تحت الإقامة الجبريةوالاعلام شبه الرسمي اصح يخاطب بن سلمان بولي العهد ونتتظر فقط القرار #تعلمت_من_الحصار — أ.د.سعد الدوسري#ثورة (@saadaldosari21) June 13, 2017

وأضاف في تغريدة أخرى أن “انباء شبه مؤكدة عن عمل عسكري وشيك يستهدف دولة قطر بضوء اخضر امريكي على الاخوة في #قطر الاستعداد لكل الاحتمالات !”.

انباء شبه مؤكدة عن عمل عسكري وشيك يستهدف دولة قطر بضوء اخضر امريكي على الاخوة في #قطر الاستعداد لكل الاحتمالات ! #ياحمار_مقاطعه_ماهي_حصار — أ.د.سعد الدوسري#ثورة (@saadaldosari21) June 13, 2017

وتابع قائلا: “بإذن الله ان تكون نهاية ال سعودوحكمهم على يدهذا المراهق المعتوه كماكانت نهاية حكم بني أمية على يد مروان بن محمد الملقب بالحمار #تعلمت_من_الحصار”.

اذن الله ان تكون نهايةال سعودوحكمهم على يدهذاالمراهق المعتوه كماكانت نهاية حكم بني أميةعلى يد مروان بن محمد الملقب بالحمار #تعلمت_من_الحصار — أ.د.سعد الدوسري#ثورة (@saadaldosari21) June 13, 2017

Also published on Medium.