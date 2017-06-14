انتقدت الأكاديمية الإماراتية، د. سارة الحمادي،‏ أستاذة علم الإدارة والاقتصاد في جامعة الإمارات سابقاً، تصرفات بلادها تُجاه دولة قطر، بدءاً من قطع العلاقات معها وفرض الحصار عليها حتّى الآن.

وكتبت “الحمادي” تغريداتٍ على حسابها في “تويتر”، حيث قالت: “مخجل جدا أن يدعو وزير خارجية ايران لحل الخلافات الخليجية بالحوار فيما تقوم السعودية والامارات بمزيد من التآمر على قطر”.

مخجل جدا أن يدعو وزير خارجية #ايران لحل الخلافات الخليجية بالحوار فيما تقوم السعودية والامارات بمزيد من التآمر على #قطر#حصار_قطر — د. سارة الحمادي (@hmadi_sara) ١٣ يونيو، ٢٠١٧

وقالت في تغريدةٍ أُخرى: “يثبت عيال زايد أنهم مزروعون بالإمارات لقهر شعبها ونهبه وتنفيذ أجندة الصهاينة في الدولة، مافيا وتآمر هذه مهمتهم كل لحظة!”

يثبت #عيال_زايد أنهم مزروعون بـ #الإمارات لقهر شعبها ونهبه وتنفيذ أجندة الصهاينة في الدولة، مافيا وتآمر هذه مهمتهم كل لحظة!#أحرار_الامارات — د. سارة الحمادي (@hmadi_sara) ١٤ يونيو، ٢٠١٧

وذكّرت الأكاديمية “الحمادي” بدور “صبي محمد بن زايد، القيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان، واصفةً إيّاه بالمستشار الأمني القذر لـ”عيال زايد”.

ومنذ 5 يونيو الجاري، قطعت 7 دول عربية علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وهي السعودية ومصر والإمارات والبحرين واليمن وموريتانيا وجزر القمر، واتهمتها بـدعم الإرهاب، فيما خفضت كل من جيبوتي والأردن تمثيلها الدبلوماسي لدى الدوحة.

بينما لم تقطع الدولتان الخليجيتان الكويت وسلطنة عُمان علاقاتهما مع قطر.

ونفت قطر الاتهامات بـ دعم قطرالتي وجهتها لها تلك الدول، وقالت إنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب وصلت حد الفبركة الكاملة بهدف فرض الوصاية عليها، والضغط عليها لتتنازل عن قرارها الوطني.

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