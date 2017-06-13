بينما كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب يمارس رياضته المفضّلة “الغولف” في ناديه الخاص في “نيوجيرسي”، قرّر مفاجأة العروسين (كريستن بياتكوسكي وتاكر غلادهيل)، الذين كانا يحتفلان بزفافهما في المكان نفسه.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور، التي ظهر فيها الرئيس وهو يتوسّط العروسين، في الوقت الذي كان المدعوون يهتفون له، معبّرين عن فرحتهم بهذه المفاجأة.

وهذه ليست المرة الأولى التي يقتحم فيها ترامب حفل زفاف، فقد قام بالأمر نفسه في شهر فبراير (شباط) الماضي، عندما كان عروسان يحتفلان بزفافهما في أحد منتجعاته.

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