تكذيبا للادعاءات حول سماحها للقطريين بأداء مناسك ، كشف الكاتب الصحفي ورئيس تحرير صحيفة “” القطرية، أن السلطات السعودية منعت، والد رئيس من أداء مراسم العمرة.

 

وقال العذبة في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “”:”: تم منع والد الدكتور حسن الدرهم رئيس جامعة من الوصول إلى البارحة لأداء العمرة عبر ترانزيت في مسقط بقرار صادر من بجدة”.

 

وأضاف في تغريدة أخرى مرفقا بها صورة العدد الاخير لصحيفة “العرب” متصدرة بعنوان: “السعودية تقر بمنع من أداء العمرة”، معلقا عليها بالقول:صفحة العرب الأولى: #السعودية تقر بمنع القطريين من العمرة. قطريون يشكرون الأمير سلطان بن سلمان لإعادة مبالغ حجزهم في والمدينة بـ #”.

 

يشار أنه سبق وأن شكا قطريون من منعهم من أداء مناسك العمرة، وهو الأمر الذي نفته السلطات السعودية مرارا ليأتي هذا المنع مكذبا جميع الادعاءات السعودية.

 

 

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