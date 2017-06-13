تكذيبا للادعاءات السعودية حول سماحها للقطريين بأداء مناسك العمرة، كشف الكاتب الصحفي ورئيس تحرير صحيفة “العرب” القطرية، أن السلطات السعودية منعت، والد رئيس جامعة قطر من أداء مراسم العمرة.

وقال العذبة في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”: تم منع والد الدكتور حسن الدرهم رئيس جامعة قطر من الوصول إلى جدة البارحة لأداء العمرة عبر ترانزيت في مسقط بقرار صادر من الحكومة السعودية بجدة”.

تم منع والد الدكتور حسن الدرهم رئيس جامعة قطر من الوصول إلى جدة البارحة لأداء العمرة عبر ترانزيت في مسقط بقرار صادر من الحكومة السعودية بجدة — عبدالله العذبة المري (@A_AlAthbah) June 13, 2017

وأضاف في تغريدة أخرى مرفقا بها صورة العدد الاخير لصحيفة “العرب” متصدرة بعنوان: “السعودية تقر بمنع القطريين من أداء العمرة”، معلقا عليها بالقول: “صفحة العرب الأولى: #السعودية تقر بمنع القطريين من العمرة. قطريون يشكرون الأمير سلطان بن سلمان لإعادة مبالغ حجزهم في مكة والمدينة بـ #رمضان”.

صفحة العرب الأولى: #السعودية تقر بمنع القطريين من العمرة.

قطريون يشكرون الأمير سلطان بن سلمان لإعادة مبالغ حجزهم في مكة والمدينة بـ #رمضان pic.twitter.com/JJFGQ6t0uO — عبدالله العذبة المري (@A_AlAthbah) June 12, 2017

يشار أنه سبق وأن شكا قطريون من منعهم من أداء مناسك العمرة، وهو الأمر الذي نفته السلطات السعودية مرارا ليأتي هذا المنع مكذبا جميع الادعاءات السعودية.

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