هاجم الكاتب والإعلامي المصري، يسري فودة، موقع قناة «العربية» الناطق باللغة الإنجليزية، بعد أن انتزعوا مقطعًا من كتابه «في طريق الأذى» خارج سياقه.

وكتب «فودة» عبر حسابه الشخصي على موقع «فيس بوك»: «مرة أخرى خلال أسبوع واحد، وسيلة “إعلام” سعودية، هذه المرة هي قناة العربية، تنتزع جانبًا مما ورد في كتاب “في طريق الأذى” من سياقه و تضيف عليه من عندياتها لغرض واضح مفهوم. هذا عنوان بلا دليل تعاقب عليه المحاكم، و هذه ليست مشكلتي إلا في إطار شهادة الحق».

وأوضح «فودة»: «بكل تحفظاتي على اتجاهات قناة الجزيرة بعد غزو العراق التي أدت إلى استقالتي منها، أود فقط أن أذكّر الزملاء في قناة العربية أنه لولا ظهور قناة الجزيرة في عهدها الذهبي لما كان لقناة العربية وجود. لا تبيعوا ضمائركم».

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