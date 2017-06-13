كذّبت شركة “الميرة” القطريّة للمواد الإستهلاكيّة، المزاعم التي نشرتها صحيفة “اليوم السابع” المصريّة وبعض وسائل الإعلام التابعة للدول المُقاطِعة لقطر، حول ما اسمته “غزو المنتجات الإسرائيلية للمتاجر القطريّة”.

واكدت الشركة في بيانٍ وصل وطن نسخةً منه أن المواد المصورة التي يتم تداولها مؤخراً على بعض وسائل الاعلام المتعلقة بمنتج عليه “مصدر:إسرائيل”، كان قد نشر منذ أكثر من عام وتحديداً في 23 فبراير 2016، حيثُ سُحب المنتج فوراً من جميع مراكز التسوق وتحديداً من اقسام الخضار والفواكه الطازجة، فور الكشف عن تصديره الى المورد خطأ من خلال أحد اتجار من ضمن كميات كبيرة من الخضروات.

وأضاف البيان أنه غداة الكشف عن ذلك في العام الماضي نوقش الموضوع مع مشغل قسم الخضار والفاكهة (شركة يونيفروتي قطر) الذي اكد بالأدلة والإثباتات ان المنتج هولندي المصدر، متخذةً كافة الاجراءات بحق المؤول عن هذا الخطأ غير المقصود.

وقال البيان إن الموردين في دولة قطر حريصون كل الحرص على الالتزام بالنظم والقوانين والتعليمات المطبقة في دولة قطر والتي تراعي مصلحة الوطن والمستهلك قبل مصلحة اي مؤسسة تجاريّة.

كانت وسائل الاعلام التابعة للدول المُقاطعة لقطر قد نشرت مقطع فيديو قصير، زعمت وجود منتجات غذائية إسرائيلية في المتاجر القطرية بعد الحصار الذي فرضته تلك الدول على قطر، وهو ما تمّ نفيه جملةً وتفصيلاً.

*الصورة اعلاه من موقع “اليوم السابع” المصري

وبالتزامن مع الحصار المفروض على قطر، أعلنت عدد من الدّول كان أخرها المغرب إرسال طائرات محملة بالمواد الغذائية الى الدوحة، معربةً عن تضامنها الكامل مع الدّوحة بعد المُقاطعة التي فرضتها السعودية والامارات وغيرها من الدول.

وأغلقت السعودية حدودها أمام قطر التي تستورد حوالي 40 في المئة من إمدادات الغذاء منها.

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