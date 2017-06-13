دعا الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى تدخل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، الذي وصفه بـ”كبير الخليج” لإنهاء الأزمة الجارية بين دول الخليج وقطر التي قال إن ما تتعرض له “لا يتوافق مع الإسلام”، وشن أردوغان هجوما جديدا على الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي.

أردوغان، الذي كان يتحدث أمام اجتماع لكتلته البرلمانية في العاصمة التركية وصف العقوبات على قطر بأنها “خطأ فادح” مضيفا: “ليس من الصواب منع وصول الأكل والشرب عن الناس أو عزلهم أو منع سفرهم، هذا لا يتوافق مع الإسلام أو الإنسانية.. قطر لا تدعم الإرهاب بل تحاربه وتحارب داعش ونحن نتعاون معها لتحقيق ذلك.”

وأضاف الرئيس التركي أن بلاده “تعرف تماما ما يحدث في الخليج” داعيا إلى وقف ما وصفها بـ”الافتراءات” على قطر، وتابع بربط ما يحدث في الخليج بمحاولة الانقلاب التي تعرض لها الصيف الماضي وكذلك عملية عزل الرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي قائلا: ” الذي انقلب على مرسي هو وزير الدفاع الذي بات اليوم هو الرئيس ويردد اسمه الجميع ويتغنون به.” بإشارة إلى الرئيس المصري الحالي، عبد الفتاح السيسي.

وأكد أردوغان التواصل مع الكثير من الأطراف لحل أزمة قطر التي تمنى أن تنتهي قبل رمضان. وحض الرئيس التركي العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز على التدخل واصفا إياه بأنه “كبير الخليج” وعليه أن يقود جهود معالجة الأزمة القائمة.

طلب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، التدخل لإيجاد حل للأزمة الخليجية بعد قطع السعودية والإمارات والبحرين لعلاقاتها مع قطر، واصفا الملك بأنه كبير الخليج”، في تصريح له من العاصمة التركية، أنقرة.

Also published on Medium.