كشفت الفنانة السورية نسرين طافش، عن وجود رجل في حياتها، في مؤشرٍ على أنها تعيش علاقة عاطفية جديدة.

وفي معرض ردّها على سؤالٍ لمجلة لها حول اقتراب موعد الارتباط الرسمي، رفضت الافصاح عن ذلك وقالت: “لا تعليق”.

وعن إمكاينة زواجها من رجل عادي أو فقير مادياً، قالت نسرين طافش إنّ الفقر ليس عيباً، بل العيب ألا يكون الرجل مجتهداً في عمله فيعجز عن تحقيق طموحاته.

وقالت الفنانة السورية إنّها تحرص في رمضان على لقاء الأهل والأصدقاء، وتُحضّر بعض المناسبات الاجتماعية.

أما عن أكلاتها المفضلة فهي ورق العنب، الملوخية، الأرز بالفول، والمجدرة… «فيك تقول بحب كل الأكل تقريباً».

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