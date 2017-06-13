تداول ناشطون عمانيون عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو قديم لسلطان عمان؛ قابوس بن سعيد، يفضح فيه ما يحدث في كواليس القمم العربية، مؤكدا بأنها تؤكد مقولة “اتفق العرب على ان لا يتفقوا”، كاشفا عن رأيه فيها.

وقال “قابوس” في الفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”:” للأسف لحد الآن القادة العرب يجعلون الناس الذين يطلقون هذه المقولة يصدقوها أكثر فأكثر”.

وأكد السلطان “قابوس” أن سبب عدم الاتفاق “هو نظرة عدم الثقة بين القادة العرب ونظرتهم للبعض”، مؤكدا بان الجميع يعتقد أن الآخر يعمل على حساب الآخر.

وأعرب “قابوس” في الفيديو عن اعتقاده أنه “لو كان هناك نوعا من المؤتمرات غير الرسمية”، بحيث يجلس القادة مع بعضهم البعض ويتحدثون ويشربون “الشاي والقهوة” مع بعضهم البعض، ويحبسون انفسهم في حديقة مملوءة بالورود والاشجار والخمائل، سيكون “والله أفضل من هذه المؤتمرات التي لا يحضر لها التحضير اللازم وتخرج عكسية في كثير من الاوقات وسلبية إلى حد نهزأ العالم علينا في الحقيقة”..

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