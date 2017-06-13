شن المغرد السعودي الشهير “مجتهد” هجوما شديدا على حكام ، مؤكدا بأن ابتزاز بورقة من اجل قطع العلاقات مع “” هو هبوط أخلاقي وعهر سياسي، على حد قوله.

 

وقال “مجتهد” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “” رصدتها “وطن”:” الدرك الأسفل من الانحطاط السياسي ابتزاز بالحج والعمرة منع من الحج والعمرة إذا لم يقطعوا علاقتهم بقطر”.

 

وأضاف في تغريدة أخرى: ” الابتزاز بالمال والمصالح قبيح لكن يمكن تصوره، إنما الابتزاز بالحج والعمرة هبوط أخلاقي وعهر سياسي يجب تثبيته في موسوعة للأرقام القياسية”.

 

وكانت صحيفة “” الفرنسية قد كشفت في تقرير لها أن تقوم بمساعي محمومة لإقناع دول إفريقية بمقاطعة دولة قطر، وقد استسلمت إلى حد الآن سبع دول لهذه الضغوطات، فيما لا تزال دول أخرى ترفض الانصياع لهذا القرار. في الأثناء، تواصل مساعيها في كل مكان لحشد الدعم بكل الطرق، وقد شملت هذه المساعي .

 

وأوضحت الصحيفة أن السعودية استخدمت وسيلتين للضغط؛ أولاهما الدعم المالي الضخم الذي يمكن أن تقدمه لهذه الدول، وثانيتهما التهديد بعرقلة حصول مواطني هذه الدول على تأشيرات العمرة والحج.

 

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