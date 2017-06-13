شن المغرد السعودي الشهير “مجتهد” هجوما شديدا على حكام السعودية، مؤكدا بأن ابتزاز المسلمين بورقة الحج والعمرة من اجل قطع العلاقات مع “قطر” هو هبوط أخلاقي وعهر سياسي، على حد قوله.

وقال “مجتهد” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” الدرك الأسفل من الانحطاط السياسي ابتزاز بالحج والعمرة منع الأفارقة من الحج والعمرة إذا لم يقطعوا علاقتهم بقطر”.

الدرك الأسفل من الانحطاط السياسي

ابتزاز بالحج والعمرة

منع الأفارقة من الحج والعمرة إذا لم يقطعوا علاقتهم بقطرhttps://t.co/zxqMrwg65i — مجتهد (@mujtahidd) June 13, 2017

وأضاف في تغريدة أخرى: ” الابتزاز بالمال والمصالح قبيح لكن يمكن تصوره، إنما الابتزاز بالحج والعمرة هبوط أخلاقي وعهر سياسي يجب تثبيته في موسوعة غينيس للأرقام القياسية”.

الابتزاز بالمال والمصالح قبيح لكن يمكن تصوره، إنما الابتزاز بالحج والعمرة هبوط أخلاقي وعهرسياسي يجب تثبيته في موسوعة غينيس للأرقام القياسية — مجتهد (@mujtahidd) June 13, 2017

وكانت صحيفة “لموند” الفرنسية قد كشفت في تقرير لها أن الرياض تقوم بمساعي محمومة لإقناع دول إفريقية بمقاطعة دولة قطر، وقد استسلمت إلى حد الآن سبع دول لهذه الضغوطات، فيما لا تزال دول أخرى ترفض الانصياع لهذا القرار. في الأثناء، تواصل الرياض مساعيها في كل مكان لحشد الدعم بكل الطرق، وقد شملت هذه المساعي القارة السمراء.

وأوضحت الصحيفة أن السعودية استخدمت وسيلتين للضغط؛ أولاهما الدعم المالي الضخم الذي يمكن أن تقدمه لهذه الدول، وثانيتهما التهديد بعرقلة حصول مواطني هذه الدول على تأشيرات العمرة والحج.

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