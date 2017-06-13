بثت قناة أبو ظبي الإماراتية، خريطة المغرب مبتورة من صحرائه، في برنامج تلفزيوني يتحدث عن الاستقرار الذي يعرفه المغرب والتعايش بين الديانات والثقافات الذي يتميز به، الأمر الذي خلف استياء لدى العديد من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بالمغرب، لافتين إلى أن هذا الأمر يأتي ردا على حياد المغرب في الأزمة الخليجية وتقديمه لمساعدات غذائية لدولة قطر.

وعرض برنامج “المشكاة” الذي تبثه قناة “أبو ظبي”، أمس الاثنين، حلقة عن المغرب وأظهر خريطة المملكة ممتدة من طنجة شمالا إلى حدود العيون جنوبا، في حين تظهر الصحراء على أنها دولة أخرى غير تابعة للمغرب تحت مسمى “الصحراء الغربية” وفق ما جاء في موقع “عربي ٢١”.

وبثت قناة أبو ظبي الرسمية خريطة المغرب مبتورة عن صحرائه في الوقت الذي زار فيه وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أبلغه خلالها برسالة شفهية من العاهل المغربي، الملك محمد السادس، لها علاقة بالأزمة الخليجية.

وتعتبر الإمارات من بين الدول الداعمة للمغرب في ملف وحدته الترابية.

البرنامج الذي تقدمه الإعلامية أميرة محمد، شدد على أن المغرب يعد من أكثر دول المنطقة استقرارا وتعايشا بين مختلف الديانات والثقافات، مبرزة عددا من الأمثلة على ذلك على مر تاريخ المغرب.

ولم تصدر إدارة قناة “أبو ظبي” أي بيان رسمي لتوضيح الأمر.

نشر خريطة المغرب مبتورة على القناة الإماراتية، خلف موجة من الاستياء لدى نشطاء موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بالمغرب، حيث اعتبر أحد النشطاء ما قامته به قناة “أبو ظبي” “ابتزازا” للمغرب لأنه نهج الحياد في تعامله مع الأزمة الخليجية، ولم يرضخ لضغوطات الدول المقاطعة لقطر.

في حين علق ناشط آخر في حسابه بـ”فيسبوك” قائلا: “بعد إرسال مساعدات إلى قطر… أبناء زايد وأصدقاء الملك محمد السادس يبترون الصحراء المغربية من الخريطة على قناة أبوظبي يوم أمس” .

فيما قال آخر في تدوينة له على حسابه بـ”فيسبوك”: “سيتم بتر الصحراء أيضا من قناة العربية..”، وأضاف: “السياسة مصالح فقط”.

بدورها اعتبرت ناشطة مغربية ما أقدمت عليه قناة أبو ظبي بأنه “بداية الحساب على موقف المغرب” الذي نهج الحياد ودعم قطر بمساعدات غذائية لفك الحصار عنها.

وطالبت ناشطة مغربية أخرى من قناة “أبو ظبي” بتوضيح سبب نشر خريطة المغرب مبتورة وقالت إن “الشعب المغربي بأكمله ينتظر منكم التوضيح”.

وأضافت: “إن كان بسبب موقف المغرب بعدم عزل قطر والتدخل لحل الأزمة بين الأشقاء الخليجيين فهذا شأنكم (…)”.

من جانبه، قال أحد النشطاء المغاربة تعليقا على تقرير برنامج “المشكاة” حول المغرب: “أول شيء، إن خريطة المغرب غير كاملة في تقريركم لأن من مس المغرب في صحرائه فقد مس المغرب كله”.

وطلب “من قناة أبوظبي ألا تنحاز إلى طرائف أخرى، نحن لن نقبل من أحد كيف ما كان أن يستفز بلدنا. فإن الوطن فوق رؤوس المغاربة”.

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