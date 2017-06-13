وجه الكاتب الصحفي العراقي، حامد حديد، انتقادات لاذعة لحكام السعودية، لانشغالهم بعداء قطر في حين أن قائد الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني في طريقه إلى مكة، مشككا في تصريحات ولي ولي العهد محمد بن سلمان، حول استعداهم في التصدي لإيران.

وقال “حديد” في سلسلة تغريدات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” متسائلا: “هل يعي الخليج ونخبه المشغولون بأزمة مفتعلة خطورة وصول سليماني للحدود العراقية السورية مع مليشياته الطائفية بعد تأمين طريقه البري من طهران؟!!”.

هل يعي الخليج ونخبه المشغولون بأزمة مفتعلة خطورة وصول سليماني للحدود العراقية السورية مع مليشياته الطائفية بعد تأمين طريقه البري من طهران؟!! — HadidH حامد حديد (@HamidHadeed) June 12, 2017

وفي تساؤل آخر موجه للمملكة العربية السعودية قال: ” هل تدرك #السعودية أن تراث سليماني ومليشياته يقودهم نحو #مكة و #المدينة وأن الوقائع تثبت يوميا أنهم يترجمون هذا التراث حلقة بعد حلقة وبنجاح؟”.

هل تدرك #السعودية أن تراث سليماني ومليشياته يقودهم نحو #مكة و #المدينة وأن الوقائع تثبت يوميا أنهم يترجمون هذا التراث حلقة بعد حلقة وبنجاح؟ — HadidH حامد حديد (@HamidHadeed) June 12, 2017

وأضاف مستنكرا: ” إذا كانت #السعودية مدركة لذلك كما سمعنا من الأمير محمد بن سلمان وأهل السنة مدركون معها فلماذا لا نرى ترجمة لهذا الإدراك على الواقع؟؟”.

إذا كانت #السعودية مدركة لذلك كما سمعنا من الأمير محمد بن سلمان وأهل السنة مدركون معها فلماذا لا نرى ترجمة لهذا الإدراك على الواقع؟؟ — HadidH حامد حديد (@HamidHadeed) June 12, 2017

وأوضح بأن ” مشروع إيران ومليشياتها ومن يدور في فلكها مشروع “ديني” لا يواجه باضعاف جبهة المسلمين بمطاردة “عوامل القوة” في المجتمعات، فكرا وشخوصا وجماعات”.

مشروع إيران ومليشياتها ومن يدور في فلكها مشروع "ديني" لا يواجه باضعاف جبهة المسلمين بمطاردة "عوامل القوة" في المجتمعات، فكرا وشخوصا وجماعات — HadidH حامد حديد (@HamidHadeed) June 12, 2017

واختتم محذرا السعودية من المراهنة على الولايات المتحدة قائلا: ” المراهنة على “الحليف” الأمريكي خاسرة خاسرة؛ والتجارب أثبتت ذلك؛ المراهنة بعد الاعتصام بحبل الله على قوى الأمة، وإلا فترقبوا سليماني يجوس مكة”.

المراهنة على "الحليف" الأمريكي خاسرة خاسرة؛ والتجارب أثبتت ذلك؛ المراهنة بعد الاعتصام بحبل الله على قوى الأمة، وإلا فترقبوا سليماني يجوس مكة — HadidH حامد حديد (@HamidHadeed) June 12, 2017

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