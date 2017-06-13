تصدر مغني الراب الأمريكي شون “ديدي” كومز قائمة مجلة فوربس للأعلى دخلا بين مشاهير الترفيه على مستوى العالم خلال العام الماضي.

وذكرت المجلة أن دخل كومز العام الماضي بلغ 130 مليون دولار، ليأتي في صدارة القائمة التي تضم 100 شخص، بعدما كان في المركز الثاني والعشرين العام الماضي.

وعزت المجلة ارتفاع دخل كومز إلى جولته الأخيرة في الولايات المتحدة، واتفاق التسويق الذي عقده مع إحدى شركات الفودكا، وبيع ثلث خط أزياء “شون جون” التابع له.

وجاءت المغنية بيونسيه والمؤلفة البريطانية جيه كيه رولينغ في المركزين الثاني والثالث على الترتيب، لكن النساء لم يشكلن سوى 16 في المئة فقط من المشاهير الأعلى دخلا في العالم.

وضمت القائمة شخصيات لأول مرة، مثل نجمة برامج الواقع كايلي جينر، التي جاءت في المركز التاسع والخمسين.

وعزت المجلة ارتفاع دخل جينر، التي تعد أصغر عضو في القائمة إذ تبلغ من العمر 19 عاما، إلى برنامج تلفزيون الواقع الذي تقدمه عائلتها بعنوان “مواكبة عائلة كارداشيان”، وشركة مستحضرات التجميل وخط الملابس اللذين يحملان اسمها.

وجاء ضمن المراكز العشرة الأولى خمسة موسيقيين، واثنين من الرياضيين، هما نجم ريال مدريد كريستيانو رونالدو، ولاعب كرة السلة ليبرون جيمس.

والعشرة الأوائل في القائمة هم:

1. مغني الراب والمنتج الموسيقي شون “ديدي” كومز: 130 مليون دولار.

2. المغنية والممثلة الأمريكية بيونسيه: 105 مليون دولار.

3. المؤلفة البريطانية جيه كيه رولينغ: 95 مليون دولار.

4. المغني والممثل الكندي دريك: 94 مليون دولار.

5. نجم ريال مدريد الإسباني كريستيانو رونالدو: 93 مليون دولار.

6: المغني الكندي ذا ويكند: 92 مليون دولار.

7. المذيع ومقدم البرامج الأمريكي هاورد ستيرن: 90 مليون دولار.

8. فرقة كولد بلاي البريطانية للروك: 88 مليون دولار.

9. الكاتب الأمريكي جيمس باترسون: 87 مليون دولار.

10. لاعب السلة الأمريكي ليبرون جيمس: 86 مليون دولار.

المصدر: BBC

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