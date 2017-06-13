وثقت كاميرا المراقبة، لحظة اعتداء رجل تنكر في زي امرأة على طفل آسيوي ثم قتله خنقًا، والقى بجثته فوق سطح بناية يعيش فيها مع ذويه في أبوظبي.

وأظهر الفيديو لحظة دخول القاتل الذي ارتدى عباءة سوداء ونشابًا ويحمل حقيبة نسائية ليخفي شخصيته الحقيقة خلال دخوله البناية التي يقطنها الطفل البالغ من العمر 11 عامًا، ثم استدرجه في المصعد إلى سط البناية لينفذ جريمته البشعة.

وأعلنت شرطة أبوظبي أن مرتكب الواقعة البشعة هو باكستاني عمره 33 عاما، وعلى صلة بأهل الطفل، واعترف بتفاصيل الجريمة عندما تم القبض عليه، حيث قام بالاعتداء جنسيا على الطفل ثم خنقه حتى فارق الحياة.

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