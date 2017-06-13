عادت إيفانكا ترامب أخيراً إلى نيويورك حيث كانت تعيش قبل انتقالها إلى البيت الأبيض. وارتبط ذلك بمشاركتها في حفل «بيبي شاور» أقامته لارا زوجة شقيقها إيريك.

واللافت كان حضور والدتها إيفانا وفانيسا زوجة شقيق إريك الذي يحمل اسم دونالد ترامب الصغير.

ونشرت لارا عبر حسابها على «إنستغرام» صوراً التقطت خلال الحفل الذي تميّز بزينة تذكّر بانتظار مولود ذكر.

وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أنّ إيفانكا ارتدت خلال الحفل فستاناً وحذاءً من علامة الأزياء والأحذية الخاصة بها.

وقد شوهدت وهي تتجه إلى مكان إقامة الحفل خارجة من مبنى «ترامب بارك» في منطقة لينوكس هيل في مانهاتن بنيويورك حيث تمتلك شقة مع زوجها جاريد كوشنير.

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