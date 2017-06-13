أعلنت السفيرة الأمريكية في قطر، اليوم الثلاثاء، أنها ستغادر منصبها في الدوحة في خضم أسوأ أزمة دبلوماسية تعصف بحلفاء الولايات المتحدة الخليجيين منذ سنوات.

وكتبت السفيرة دانا شيل سميث على تويتر اليوم “أنهي هذا الشهر ثلاث سنوات من العمل كسفيرة للولايات المتحدة في قطر. كان ذلك أكبر شرف في حياتي، وسأفتقد هذا البلد الرائع″.

ولم تذكر شيل سميث أسباب تنحيها ولا اذا ما كانت ستبقى ضمن السلك الدبلوماسي أو من سيعين في مكانها.

ويغادر كثير من السفراء الأمريكيين مناصبهم بعد نحو 3 سنوات.

وقال مسؤولون في واشنطن إن السفيرة اتخذت قرارا شخصيا بمغادرة منصبها في وقت سابق هذا العام بعد ان أمضت مهمة عادية من ثلاث سنوات.

وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية “مهمة السفيرة دانا سميث كسفيرة تنتهي هذا الشهر، إذ ستغادر قطر في وقت لاحق من هذا الشهر في إطار التناوب الطبيعي للدبلوماسيين في أنحاء العالم”.

وأضاف “إن قرارها مغادرة سلك الخارجية اتخذ في وقت سابق هذا العام. نتمنى لها التوفيق”.

وتأتي مغادرة سميث وسط إشارات متضاربة من واشنطن حول الأزمة الخليجية، إذ أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعمه للخطوة السعودية في قطع علاقاتها مع قطر، بينما كان مسؤولون أمريكيون آخرون أكثر حذرا، ودعوا إلى الحوار لإنهاء الأزمة.

عينت شيل سميث سفيرة لدى الدولة الخليجية من قبل الرئيس السابق باراك اوباما في 2014.

وكانت الشهر الماضي قد عبرت عن عدم ارتياحها للأحداث السياسية في الولايات المتحدة في رسالة نشرتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وغردت على تويتر بعد ساعات على إقالة ترامب لمدير مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) جيمس كومي في خطوة مفاجئة “بات من الصعب بشكل متزايد الاستيقاظ على أخبار ما يجري في بلدي، ومع إدراكي بأن علي أن امضي اليوم في محاولة إيجاد تفسير لديموقراطيتنا ومؤسساتنا”.

يذكر أن قطر تستضيف قاعدة العديد الأمريكية الجوية التي يننتشر فيها نحو 10 آلاف جندي امريكي.

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