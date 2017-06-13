تقدمت أرملة ابن عم الرئيس السوري بشار الأسد، فاطمة مسعود الأسد، بطلب لجوء في ألمانيا.

وتعيش فاطمة الأسد في أحد مراكز الإقامة المؤقتة في منطقة فارندورف في شمال الراين وستفاليا، وفق صحيفة “Westfälische Nachrichten” نقلا عن السلطات المحلية.

وبحسب الصحيفة، “فقد تم رفض طلب المرأة والتي تحمل الجنسيتين السورية إلى جانب اللبنانية، حيث أعلنت أنها سوف تقدم تظلم وستستأنف قرار المحكمة”.

السلطات الألمانية ترفض طلب لجوء فاطمة مسعود زوجة هلال الأسد ابن عم بشار الأسد وأم سليمان الأسد، وترسلها إلى مخيم إيواء في مقاطعة شمال الراين pic.twitter.com/yW5kf8IZSX — Dirar Khattab (@DirarKhattab) June 12, 2017

وأعلن ممثل السلطات شمال الراين وستفاليا أنه لا يعلم سبب تقديم فاطمة طلب اللجوء.

وأضافت الصحيفة أن فاطمة تعرضت لاعتداءات متكررة في مركز الإقامة المؤقتة من قبل سوريين من داخل المركز.

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