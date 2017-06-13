تقدمت أرملة ابن عم الرئيس السوري ، فاطمة مسعود الأسد، بطلب لجوء في .

 

وتعيش فاطمة الأسد في أحد مراكز الإقامة المؤقتة في منطقة فارندورف في شمال الراين وستفاليا، وفق صحيفة “Westfälische Nachrichten” نقلا عن السلطات المحلية.

 

وبحسب الصحيفة، “فقد تم رفض طلب المرأة والتي تحمل الجنسيتين السورية إلى جانب اللبنانية، حيث أعلنت أنها سوف تقدم تظلم وستستأنف قرار المحكمة”.

وأعلن ممثل السلطات شمال الراين وستفاليا أنه لا يعلم سبب تقديم فاطمة طلب اللجوء.

 

وأضافت الصحيفة أن فاطمة تعرضت لاعتداءات متكررة في مركز الإقامة المؤقتة من قبل سوريين من داخل المركز.

Also published on Medium.