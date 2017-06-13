كشف الكاتب والباحث العماني، زكريا المحرمي، أزمة دول رباعية المقاطعة مع ، جعلت إسرائيل وإيران وأوروبا وتركيا من أبرز الرابحين من هذه الازمة، في حين أن الخاسر الأكبر تمثل والمثقف الخليجي.

 

وقال “المحرمي” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” هو أحد كبار المستفيدين من #حصار_قطر فشيطنة حماس واتهامها بالإرهاب يجفف مصادر تمويلها ويضعف مقاومتها للاحتلال الصهيوني”.

 

وأضاف قائلا: ” أوربا عامة وألمانيا خاصة استفادت من #حصار_قطر في تقديم نفسها كبديل للنفوذ الأمريكي المتقلص والمنشغل بمشاكله الداخلية”، مضيفا ” استفادت إيران من #حصار_قطر في تغيير صورتها النمطية لدى الخليجيين فإيران روحاني ترفع غصن الزيتون وتوفر التي منعتها عن قطر”.

 

وتابع قائلا: ” هي المستفيد الأكبر من #حصار_قطر حيث عادت بقضها وقضيضها إلى أرض الجزيرة بعد ١٠٠ عام من !!”.

 

وفيما يتعلق بأبرز الخاسرين من الازمة، أوضح “المحرمي” أن ” حركات الإسلام السياسي هي المتضرر الأكبر من #حصار_قطر فمن ضمن شروط رفع الحصار وقف الدعم لتلك الحركات التي عليها مراجعة بنيتها المهترئة”.

 

وأضاف: ” المثقف الخليجي هو الخاسر الأكبر من أزمة #حصار_قطر فقد سقطت ورقة التوت عن نزعته الاصطفافية مع الجمهور وتطبيله لمواقف بلده ظالمة ومظلومة!!”.

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