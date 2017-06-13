كشف الكاتب والباحث العماني، زكريا المحرمي، أزمة دول رباعية المقاطعة مع قطر، جعلت إسرائيل وإيران وأوروبا وتركيا من أبرز الرابحين من هذه الازمة، في حين أن الخاسر الأكبر تمثل حركات الإسلام السياسي والمثقف الخليجي.

وقال “المحرمي” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” الكيان الصهيوني هو أحد كبار المستفيدين من #حصار_قطر فشيطنة حماس واتهامها بالإرهاب يجفف مصادر تمويلها ويضعف مقاومتها للاحتلال الصهيوني”.

الكيان الصهيوني هو أحد كبار المستفيدين من #حصار_قطر فشيطنة حماس واتهامها بالإرهاب يجفف مصادر تمويلها ويضعف مقاومتها للاحتلال الصهيوني — زكريا المحرمي (@almuharrmi) June 12, 2017

وأضاف قائلا: ” أوربا عامة وألمانيا خاصة استفادت من #حصار_قطر في تقديم نفسها كبديل للنفوذ الأمريكي المتقلص والمنشغل بمشاكله الداخلية”، مضيفا ” استفادت إيران من #حصار_قطر في تغيير صورتها النمطية لدى الخليجيين فإيران روحاني ترفع غصن الزيتون وتوفر الألبان التي منعتها السعودية عن قطر”.

استفادت إيران من #حصار_قطر في تغيير صورتها النمطية لدى الخليجيين فإيران روحاني ترفع غصن الزيتون وتوفر الألبان التي منعتها السعودية عن قطر — زكريا المحرمي (@almuharrmi) June 12, 2017

وتابع قائلا: ” تركيا هي المستفيد الأكبر من #حصار_قطر حيث عادت بقضها وقضيضها إلى أرض الجزيرة بعد ١٠٠ عام من الثورة العربية الكبرى!!”.

تركيا هي المستفيد الأكبر من #حصار_قطر حيث عادت بقضها وقضيضها إلى أرض الجزيرة بعد ١٠٠ عام من الثورة العربية الكبرى!! pic.twitter.com/BaKUpwRdEA — زكريا المحرمي (@almuharrmi) June 12, 2017

وفيما يتعلق بأبرز الخاسرين من الازمة، أوضح “المحرمي” أن ” حركات الإسلام السياسي هي المتضرر الأكبر من #حصار_قطر فمن ضمن شروط رفع الحصار وقف الدعم لتلك الحركات التي عليها مراجعة بنيتها المهترئة”.

حركات الإسلام السياسي هي المتضرر الأكبر من #حصار_قطر فمن ضمن شروط رفع الحصار وقف الدعم لتلك الحركات التي عليها مراجعة بنيتها المهترئة — زكريا المحرمي (@almuharrmi) June 12, 2017

وأضاف: ” المثقف الخليجي هو الخاسر الأكبر من أزمة #حصار_قطر فقد سقطت ورقة التوت عن نزعته الاصطفافية مع الجمهور وتطبيله لمواقف بلده ظالمة ومظلومة!!”.

المثقف الخليجي هو الخاسر الأكبر من أزمة #حصار_قطر فقد سقطت ورقة التوت عن نزعته الاصطفافية مع الجمهور وتطبيله لمواقف بلده ظالمة ومظلومة!! — زكريا المحرمي (@almuharrmi) June 12, 2017

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