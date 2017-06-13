فاجأ الملياردير ورجل الأعمال السعودي، الأمير الوليد بن طلال متابعيه، بمطالبته بتغيير مسمى “مجلس التعاون لدول الخليج العربية”، دون أي توضيح.

وقال “ابن طلال” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” أقترح حذف حرف واحد فقط من اسم: مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ليكون: مجلس التعاون لدول الخليج العربي”.

أقترح حذف حرف واحد فقط من اسم: مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ليكون: مجلس التعاون لدول الخليج العربي. — الوليد بن طلال (@Alwaleed_Talal) June 12, 2017

ولم يعرف قصد الأمير الوليد بن طلال من هذه التغريدة، إلا أنه بالتحليل اللغوي، فإن المسمى القديم للمجلس، قد حصر العضوية فيه لدول الخليج “العربية” فقط، إلا أن اقتراح الأمير السعودي فإنه تفتح المجال لجميع الدول المطلة على الخليج العربي بالدخول في هذا المجلس.

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