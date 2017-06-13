قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الثلاثاء إنه يعارض العزلة التي تفرضها السعودية ودول عربية أخرى على قطر لأنها تضر المواطنين العاديين.

وأضاف للصحافيين في بغداد أن الأنظمة لا تتأثر بالحصار وأن الحصار يضر الشعوب.

ويزور العبادي السعودية الأربعاء لإجراء محادثات مع العاهل السعودي الملك سلمان.

وأكد العبادي أنه سيسعى للحصول على توضيحات من السعودية بشأن الاتهامات التي وجهتها لقطر.

وقطعت السعودية والإمارات ودول عربية أخرى العلاقات الدبلوماسية وخطوط التجارة مع قطر التي نفت اتهامات تلك الدول لها بدعم متشددين إسلاميين وإيران.

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