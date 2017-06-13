وجه الإعلامي العماني، نصر البوسعيدي، انتقادات لاذعة لدول رباعية المقاطعة مع قطر، مشددا بأن الازمة بدأت مع قطر وانتهت بحماس، متهما إياهم بالتآمر على المقاومة الفلسطينية، وأن اتفاق العرب ضد حماس ما هو إلا “خزي وعار”.

وقال “البوسعيدي” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” العرب: تناغموا ضدالمقاومة الفلسطينية #حماس فكان اتفاقهم خزي وعار! صامتون أمام جرائم الصهاينة فاجرون ضد بعضهم! بدايتهم #قطر ونهايتهم #حماس !”.

العرب:

تناغموا ضدالمقاومة الفلسطينية #حماس فكان اتفاقهم خزي وعار!

صامتون أمام جرائم الصهاينة فاجرون ضد بعضهم!

بدايتهم #قطر ونهايتهم #حماس ! https://t.co/pjt6n7hmGk — نصر البوسعيدي (@BusaidiNaser) June 12, 2017

وأضاف مهاجما من وصفهم بـ”المطبلين” لدول رباعية المقاطعة قائلا: ” المطبلين لأخطاء حكومات الحصار ضد الشعب القطري بفجور الخصام! لا تبين لك سوى التناقض الصارخ والمخيف لقيم ومبادئ البعض! فكيف تأمن من هكذا بشر؟”.

المطبلين لأخطاء حكومات الحصار ضد الشعب القطري بفجور الخصام!

لا تبين لك سوى التناقض الصارخ والمخيف لقيم ومبادئ البعض!

فكيف تأمن من هكذا بشر؟ — نصر البوسعيدي (@BusaidiNaser) June 13, 2017

يشار إلى أن أبرز الشروط التي وضعتها دول رباعية المقاطعة (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) على قطر لاستئناف العلاقات هو التوقف عن دعم حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، مصنفينها كحركة إرهابية كما زعم وزير الخارجية السعودي عادل الجبير.

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