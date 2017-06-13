وجه الإعلامي العماني، نصر البوسعيدي، انتقادات لاذعة لدول رباعية المقاطعة مع ، مشددا بأن الازمة بدأت مع وانتهت بحماس، متهما إياهم بالتآمر على ، وأن اتفاق ضد ما هو إلا “خزي وعار”.

 

وقال “البوسعيدي” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “” رصدتها “وطن”:” العرب: تناغموا ضدالمقاومة الفلسطينية #حماس فكان اتفاقهم خزي وعار! صامتون أمام جرائم الصهاينة فاجرون ضد بعضهم! بدايتهم #قطر ونهايتهم #حماس !”.

 

 

وأضاف مهاجما من وصفهم بـ”المطبلين” لدول رباعية المقاطعة قائلا: ” المطبلين لأخطاء حكومات ضد الشعب القطري بفجور الخصام! لا تبين لك سوى التناقض الصارخ والمخيف لقيم ومبادئ البعض! فكيف تأمن من هكذا بشر؟”.

 

يشار إلى أن أبرز الشروط التي وضعتها دول رباعية المقاطعة ( والإمارات والبحرين ومصر) على قطر لاستئناف العلاقات هو التوقف عن دعم حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، مصنفينها كحركة إرهابية كما زعم وزير الخارجية السعودي .

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