قال خبراء في العلاقات الزوجية، إنّ هناك خمسة أخطاء رئيسية يمكن أن تقوم بها الزوجة بعد ممارسة العلاقة الحميمة مؤكدين على ضرورة تجنبها، وهي:

تجاهل جسمك: غالبًا من تشعر المرأة بالألم بعد ممارسة الجنس ولذلك فإن تجاهل هذا الألم هو خطأ كبير، وعليك معرفة بأنه في حال ممارسة الجنس بكثرة فإن ذلك قد يؤدي إلى تمزقات في جدار المهبل.

عدم الذهاب للحمام: أحد أهم أسباب إصابة النساء بالتهابات المجاري البولية هوعدم قيامهن بالتبول بعد ممارسة الجنس، لأن البكتيريا التي تنتقل خلال العملية الجنسية تصل إلى المثانة وتسبب هذه الإصابة والتي تؤدي إلى صعوبة في التبول.

عدم اجراء فحوصات للأمراض المنقولة جنسياً: عندما تبدئين مرحلة التواعد مع حبيبك، فمن المستحسن أن تجري مثل هذه الفحوصات بشكل منتظم.

التغاضي عن تحديد النسل: تتناولين حبوب منع الحمل في الوقت المحدد يومياً ، وفي حال لم تأخذيها عليكِ أن تنتظري يومين قبل أن تمارسي الجنس من جديد.

الحاجة إلى حبوب منع الحمل: إذا كنت لا تفكرين بالإنجاب، وحدث أن تمزق الواقي خلال ممارسة الجنس، عليكِ أخذ حبوب منع الحمل بأسرع وقت وعدم التأجيل، لأنها تعمل فقط لمدة ثلاثة أيام بعد العملية الجنسية.

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