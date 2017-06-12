كُشف صحيفة “هآرتس” الاسرائيلية، الإثنين، النقاب عن لقاء سري، عُقد العام الماضي في العاصمة المصرية، القاهرة، بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وفي التفاصيل قالت الصحيفة الاسرائيلية حسب التقرير الذي ترجمته “وطن”.. قمة العقبة التي جرت في فبراير 2016 بين نتنياهو والسيسي ووزير الخارجية الأمريكي السابق جون كيري والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ليست اللقاء الوحيد الذي جمع بين رئيس الوزراء الإسرائيلي والرئيس المصري.

وأضافت الصحيفة الإسرائيلية أنه في إبريل من ذلك العام، وفي ذروة الجهود العالمية لوضع خطة سلام إقليمية، توجه نتنياهو وهيرتسوغ سرا إلى القاهرة لعقد اجتماعا مع السيسي في قصر الرئاسة.

وبما أن نتنياهو كان يفترض أنه غير قادر سياسيا على قيادة عملية سلام حقيقية، وذلك بسبب شركائه في الائتلاف اليميني، فإن القوى الدولية والإقليمية تواصلت مع هيرتسوغ عبر قنوات مختلفة.. وقالوا له إنه بسبب الظروف الجديدة، كان التغيير في الائتلاف اليميني حاسما لنجاح المبادرة الإقليمية.

وقال هرتسوغ إن هناك فرصة لإجراء تحرك إقليمي كبير، وأنه سمع من الأطراف المعنية أنه من دون التحالف الصهيوني فلا توجد فرص نجاح.

وفي فبراير من هذا العام، كشف باراك رافيد عن قمة العقبة الرباعية وخطة مبادرة السلام الإقليمية التي شملت الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، وتجديد المفاوضات بدعم من الدول العربية.

وكان هرتسوغ قد صرح خلال لقاء مع عدد من قادة حزبه إنه التقى القادة العرب الذين لم يسبق لهم أن رأوا إسرائيليين، وهذا يعني ليس فقط السيسي, وقالوا له جميعا إنهم يأملون في أن يساعد نتنياهو على التغلب على العقبات السياسية التي تقف في طريقه.

وكان الاجتماع مع السيسي جزءا من تلك المحادثات الماراثونية, وقد توجه نتنياهو والمستشارون وهرتسوغ وفريق الأمن مباشرة إلى القاهرة ليلا من مطار بوسط إسرائيل في طائرة خاصة وتم نقلهم إلى القصر الرئاسي، وضغط السيسي عليهم لاتخاذ التدابير اللازمة لدفع العملية قدما، ثم عادوا إلى إسرائيل ووصلوا قبل الفجر.

وفي منتصف مايو، بعد وقت قصير من الاجتماع، ألقى السيسي كلمة لا تنسى في محافظة أسيوط، داعيا الفلسطينيين والإسرائيليين إلى الاستفادة من فرصة واقعية وكبيرة والتوصل إلى اتفاق من شأنه إنهاء الصراع، بل إنه دعا الأحزاب السياسية الإسرائيلية إلى الموافقة على العملية. وقد فشلت هذه المحادثات، مثل المبادرة الإقليمية، بسبب رفض نتنياهو إعطاء الفلسطينيين ما هو مطلوب.

Also published on Medium.