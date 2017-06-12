أكد مفتي عام السعودية رئيس هيئة كبار العلماء رئيس اللجنة الدائمة للإفتاء الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ اليوم الاثنين أن القرارات الأخيرة التي اتخذت بحق دولة قطر مبنية على الحكمة والبصيرة، وفيها فائدة للجميع، وخصوصا لإخواننا القطريين قبل غيرهم.

وأعلن الحساب الرسمي لهيئة كبار العلماء عبر في (تويتر) أن آل الشيخ أشار إلى أن المملكة بلد إسلامي مستقيم، ولها عمل كبير في خدمة المسلمين، وتضميد جراحهم في أي مكان.

وقالت هيئة كبار العلماء “إن لمملكة تأسست على الكتاب والسنة، ونحن مع ولاة أمرنا في كل ما يرونه مصلحة للبلاد والعباد، وهذا مقتضى البيعة الشرعية.

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