انتقد الإعلامي التونسي، محمد كريشان، دور الشيوخ في الأزمات الكبرى التي يشهدها الوطن العربي.

وكتب «كريشان» عبر حسابه الشخصي على موقع «تويتر»: «مع كل أزمة سياسية عربية – عربية جديدة، أزداد اقتناعا بأن شيوخ الدين عندنا و لا سيما “النجوم” هم أحد المصائب الكبرى لهذه الأمة».

يأتي حديث كريشان بعد الأزمة التي يشهدها الخليج العربي، بإعلان كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، مقاطعتها لقطر، لدعمها للإرهاب.

وأصدرت الدول الـ4 قائمةً بالشخصيات والكيانات القطرية والتي تؤويها وتدعمها قطر، والتي قالت إنَّها «تشكِّل خطرًا على الأمن والسلم في المنطقة بنشاطاتها الإرهابية».

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