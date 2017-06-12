اعتبر الكاتب الصحفي اليمني، فيصل مدهش، أن الهدف الأساسي للأزمة الحاصلة في الخليج الآن هي سلطنة عمان على حد قوله.

وقال “مدهش” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” رصدتها “وطن”: “أرى شخصياً بأن سلطنة عمان هي الهدف الرئيسي مما يحدث من تطورات في الخليج قد تقود للعمل العسكري”.

وأضاف بأن “السياسة العمانية العقلانية هي من تغضب الحلف الأمريكي السعودي الإماراتي، وليست قطر التي تنسجم سياستها وسياسة ذلك التحالف على جميع المستويات” .

يشار إلى أن سلطنة عمان بقيادة السلطان قابوس بن سعيد تتخذ موقفا حياديا من جميع المسائل والأزمات الدولية والعربية، ولا تتدخل للانضمام مع طرف ضد طرف، وذلك تماشيا مع السياسة الحكيمة للسلطنة التي تمثلت بأن تكون جميع دول العالم صديقة لها وهذا ما تم.

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