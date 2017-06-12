اعتبر الكاتب الصحفي اليمني، فيصل مدهش، أن الهدف الأساسي للأزمة الحاصلة في الآن هي على حد قوله.

 

وقال “مدهش” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “” رصدتها “وطن”: “أرى شخصياً بأن سلطنة عمان هي الهدف الرئيسي مما يحدث من تطورات في الخليج قد تقود للعمل العسكري”.

 

وأضاف بأن “السياسة العمانية العقلانية هي من تغضب الحلف الأمريكي السعودي الإماراتي، وليست التي تنسجم سياستها وسياسة ذلك على جميع المستويات” .

 

يشار إلى أن سلطنة عمان بقيادة السلطان تتخذ موقفا حياديا من جميع المسائل والأزمات الدولية والعربية، ولا تتدخل للانضمام مع طرف ضد طرف، وذلك تماشيا مع السياسة الحكيمة للسلطنة التي تمثلت بأن تكون جميع دول صديقة لها وهذا ما تم.

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