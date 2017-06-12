(وطن – خاص) لم تنفع كل الأساليب التي استخدمها الداعية عمرو خالد كي يقنع السعوديين والإماراتيين ان الحلقة التي بثت من برنامجه على شاشة “أم بي سي” قد سجلت منذ قبل شهرين من إذاعتها.

ووجد عمرو خالد نفسه في موقف لا يحسد عليه بعد بث حلقة من برنامجه “نبي الرحمة والتسامح” على القناة السعودية “أم بي سي” وتحدث خلال الحلقة عن حصار الكفار لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف ان الرسول الكريم قابل هذا الحصار بالتسامح.

وبمجرد بث الحلقة ثار السعوديون والإماراتيون ضد الداعية واسقطوا ما قاله في برنامجه على حصار قطر رغم ان الحلقة مسجلة قبل شهرين من موعد بثها لكنهم لم يصدقوا ان عمرو خالد لم يقصد حصار ومقاطعة قطر.

واتهم ناشطون إماراتون وسعوديون الداعية البارز بأنه من من جماعة الإخوان ولكنه لا يفصح عن ذلك.

وحرص عمرو خالد على تبرئة نفسه ووضح ان الحلقة تم تسجيلها منذ شهرين لكن هذا لم يكن كافياً.

فاضطر بعدها لكي لا يخسر دولارات الأم بي سي أن ينشر تغريدة يؤيد فيها مقاطعة بلده مصر لقطر. وحتى هذا لم يكن كافياً

وأخيرا قرر الداعية ان يشطب التغريدات المتعلقة بالحلقة وهي تتحدث عن نبي الرحمة وتسامحه.

ارضاء أم بي سي والسعودية والإمارات عند الداعية أهم من تغريدات تتعلق بسيد البشرية صلى الله عليه وسلم.

وعلق الإعلامي المصري حافظ المرازي على صفحته “فيسبوك” قائلاً

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