كشفت صحيفة “يديعوت أحرنوت” في عددها الصادر الإثنين النقاب عن أن مسؤولا كبيرا في السلطة الفلسطينية تبرع لتدشين قسم جديد في مستشفى إسرائيلي.

ونوهت الصحيفة إلى أن المسؤول، الذي تم التحفظ على اسمه، أصيب بالسرطان وتوجه للعلاج في مستشفى “رمبام” الإسرائيلي في حيفا، “وعندما تعافى من المرض قرر أن يتبرع للمستشفى بعشرات الآلاف من الشواكل”.

وحسب الصحيفة فإن المسؤول في السلطة أراد مكافأة المستشفى من خلال تمويل تدشين قسم لفحص الأطفال داخل المستشفى.

وقد كرمت إدارة المستشفى هذا المسؤول حيث أنه قام بتسليم المبلغ لإدارة المستشفى في احتفال شهده كبار الموظفين في المستشفى.

ويذكر أن مستشفيات قطاع غزة تعاني نقصا حادا في الأدوية والمعدات بسبب رفض رئيس السلطة تحويل المبالغ المطلوبة لشراء هذه الأدوية وتلك المعدات.

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