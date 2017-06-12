ادّعى طبّال “عيال زايد”، الداعية الأردني المجنس إماراتيًا “وسيم يوسف”، أنّ دولة قطر منعت سفر جميع موظفي قناة الجزيرة، خلافاً لما أعلنته الدوحة رسمياً عن أنها ستسمح لمواطني الدول المقاطعة بالبقاء على أراضيها.

وكانت قطر أكدت أنها لن تتخذ إجراءات بشأن المقيمين على أرضها من رعايا الدول التي قامت بقطع العلاقات الدبلوماسية أو تخفيض التمثيل الدبلوماسي معها.وهو بخلاف ما ادّعاها “طبال عيال زايد” في تغريدةٍ على حسابه في تويتر.

وأمام الكذبة التي حاولَ تمريرها “الداعية”، كان لنشطاء مواقع التواصل الإجتماعيّ ردوداً “مُفحمة”، كشفت كذبه وهدفه في مهاجمة قطر والإساءة لرموزها، فجمعنا لكم أبرز تلك الردود:

عقد إبن عدي رحمه الله في كتابه “الكامل” حوالي تسعة وعشرين باباً للكذَّابين وأظنك يا وسيم اكملت الثلاثين — عثمان المختار (@othmanmhmmadr) ١١ يونيو، ٢٠١٧

لو الجزيرة عرضوا عليك ضعف راتبك الحالي كان جيت مثل …. — برغش المرهون🇴🇲 (@b_almarhoon) ١١ يونيو، ٢٠١٧

هذا رأيك ونراك في آخر الفيلم 🙃 ربما ستنقلب الصورة — صلاح حسن (@salah1971) ١٢ يونيو، ٢٠١٧

نصيحة لك من اخوك من الجزائر ياشيخ قل خيرا او اصمت ان التاريخ لايرحم سيتساماحون يوما وتبقا انت عار الى الابد #التاريخ لايرحم — Rabia Mohamed (@emiliorabia) ١١ يونيو، ٢٠١٧

شيخ جدال انت بس مجرد يجيك توجيهه تقوم تنابح ياخي اعمل ع لم شمل الامه واترك عنك الجدال والله يوم القيامه ماينفعونك عيال دحلان — ًسيف حمران النواظر (@Adwa69Adwa) ١١ يونيو، ٢٠١٧

نزلت من عيني .انت رجل دين مش سياسي الافضل انك تبتعد عن الفتنة — 🦋ريناس (@mariaghost1) ١١ يونيو، ٢٠١٧

يا رجل حسابك كان مفيد وتربوي لناس واليوم جعلته فتنة لناس والردود وانظر كل الذين يردون عليك سب وشتم هل هكذا رمضان عند السلف! واسفي عليكم!!! — ضياء جمعة (@zaOT51U8VbGK3my) ١١ يونيو، ٢٠١٧

جديرٌ بالذكر أنّ الإعلامية الجزائرية والمذيعة بقناة “الجزيرة” خديجة بن قنة دخلت في سجال شديد مع “وسيم يوسف”، بعد انتقادها لإحدى حلقات برنامجه الذي تحدث فيه عن صلة الرحم بين الأحياء ومن في القبور وجواز زيارة النساء لها، حيث جاء رده عليها بألفاظه الجامدة التي لا تليق بداعية “مفترض”، واصفاً قناة الجزيرة بأنها “خنزيرة”.

اطّلع على الخبر هنا: خديجة بن قنة تُحرج داعية أبناء زايد “وسيم يوسف” بعد أن وصفته بـ”الشيخ” فرد عليها بـ”الخنزيرة”

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