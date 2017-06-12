ادّعى طبّال “عيال زايد”، الداعية الأردني المجنس إماراتيًا “”، أنّ دولة منعت سفر جميع موظفي قناة ، خلافاً لما أعلنته الدوحة رسمياً عن أنها ستسمح لمواطني الدول المقاطعة بالبقاء على أراضيها.

 

وكانت قطر أكدت أنها لن تتخذ إجراءات بشأن المقيمين على أرضها من رعايا الدول التي قامت بقطع العلاقات الدبلوماسية أو تخفيض التمثيل الدبلوماسي معها.وهو بخلاف ما ادّعاها “طبال عيال زايد” في تغريدةٍ على حسابه في .

 

وأمام الكذبة التي حاولَ تمريرها “الداعية”، كان لنشطاء مواقع  التواصل الإجتماعيّ ردوداً “مُفحمة”، كشفت كذبه وهدفه في مهاجمة قطر والإساءة لرموزها، فجمعنا لكم أبرز تلك الردود:

 

 

جديرٌ بالذكر أنّ الإعلامية الجزائرية والمذيعة بقناة “الجزيرة” خديجة بن قنة دخلت في سجال شديد مع “وسيم يوسف”، بعد انتقادها لإحدى حلقات برنامجه الذي تحدث فيه عن صلة الرحم بين الأحياء ومن في القبور وجواز زيارة النساء لها، حيث جاء رده عليها بألفاظه الجامدة التي لا تليق بداعية “مفترض”، واصفاً قناة الجزيرة بأنها “خنزيرة”.

اطّلع على الخبر هنا: خديجة بن قنة تُحرج داعية أبناء زايد “وسيم يوسف” بعد أن وصفته بـ”الشيخ” فرد عليها بـ”الخنزيرة”

 

 

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