” وطن-وعد الأحمد”- ادعى المستشار العسكري الأعلى للمرشد الإيراني علي خامنئي أن ظهور المهدي المنتظر يحتاج إلى إراقة الدماء في مكة المكرمة زاعماً أن السعوديين يقفون حالياً بسيوفهم في طريق ظهور إمام الزمان المهدي المنتظر وسيتم قتلهم حين الظهور بالسيوف، مفسراً كلمة العلق بالدم أي ينبغي –حسب رأيه-أن يكون هناك عدد كبير من الشهداء في مشهد يوضح نوايا إيران الخبيثة تجاه المملكة وموسم الحج, أما العرق-كما قال- فيعني الجهد.

ورسم الفريق “يحيى رحيم صفوي” سيناريو مفترضاً يدعو للضحك وهو أن يقوم الإيرانيون بالتحرك من مكة فيتم تحرير الحجاز أولاً ومن ثم إلى العراق-رغم أن العراق جغرافياً أقرب لإيران من السعودية وحينها كما قال سيشكل الإيرانيون الأغلبية بين جنود مقامه-أي المهدي.

وكان التلفزيون الرسمي الإيراني قد اتهم في وقت سابق السعودية بالتخطيط لاغتيال الإمام المهدي «لحظة ظهوره عن طريق القناصة المتمركزين على الأبراج المحيطة بالكعبة»، مطالباً بأن يكون هناك «تحرك إيراني لمنع اغتيال المهدي من قبل السعودية».

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