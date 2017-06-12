انتشر تسجيل فيديو سابق للاعلامي السعودي الأشهر داوود الشريان الذي يقدم برنامج الثامنة مساءاً على قناة “أم بي سي” السعودية، حيث يتهم الشريان صراحة عدداً من علماء السعودية بأنهم يغذون الارهاب ويدفعون الشباب المغرر بهم للقتال في سوريا وتنفيذ العمليات الانتحارية.

وذكر الشريان في فيديو نشره موقع “أسرار عربية” أسماء عدد من المشايخ المعروفين، من بينهم محمد العريفي وغيره، وقال إنهم ينشطون على “تويتر” لافساد عقول الشباب الذين يموتون في حروب، كما صرخ أمام الكاميرا: “من جاء بالشيخ العرعور الى بلادنا ومن أين جاءت قناة وصال؟”.

ويأتي هذا الفيديو لأشهر وأهم إعلامي في السعودية في الوقت الذي تتهم فيه السعودية جارتها دولة قطر بدعم الارهاب.

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