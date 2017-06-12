انتشر تسجيل فيديو سابق للاعلامي السعودي الأشهر الذي يقدم برنامج الثامنة مساءاً على قناة “أم بي سي” ، حيث يتهم الشريان صراحة عدداً من علماء بأنهم يغذون ويدفعون الشباب المغرر بهم للقتال في وتنفيذ العمليات الانتحارية.

 

وذكر الشريان في فيديو نشره موقع “أسرار عربية” أسماء عدد من المشايخ المعروفين، من بينهم محمد العريفي وغيره، وقال إنهم ينشطون على “تويتر” لافساد عقول الشباب الذين يموتون في حروب، كما صرخ أمام الكاميرا: “من جاء بالشيخ العرعور الى بلادنا ومن أين جاءت قناة وصال؟”.

 

ويأتي هذا الفيديو لأشهر وأهم إعلامي في السعودية في الوقت الذي تتهم فيه السعودية جارتها دولة بدعم الارهاب.

 

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