أظهر مقطع فيديو، نُشر على مواقع التواصل الاجتماعيّ، شاباً مغربياً يناشد الملك محمد السادس، من داخل مستشفى ابن رشد، متهماً الأطباء باهمال التعامل مع شقيقه الذي توفي بعد ثلاث أيام من إدخاله المستشفى المذكور.

ووجه الشاب رسالة إلى الملك محمد السادس، طالبا الإنصاف، وقال وهو يبكي موتَ شقيقه إنه “فارق الحياة بعد ثلاث أيام من المرض”.

وأضاف: ”أحضرته إلى المستشفى يوم الخميس الماضي في حالة يرثى لها، ولم يتم تقديم أي مساعدة.. قضى ثلاثة أيام بالتنفس الاصطناعي، وأخبرونا أنه يحتاج عملية جراحية عاجلة..وتركوه إلى أن مات”.

وطالب عدد من رواد موقع فيسبوك، بضرورة تدخل وزير الصحة المغربي الحسين الوردي، وفتح تحقيق في القضية، خاصة وأن الفيديو انتشر على مواقع التواصل، وخلف صدمة كبرى لدى الكثيرين.

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