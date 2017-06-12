في واقعة تدعو للسخرية وتعكس مدى الهرتلة التي يهذي بها عن طريق مرتزقته من الإعلاميين والكتاب، لم يجد أحد جوقات وبعد أن يأس من ردة الفعل القطرية الغير متوقعة، إلا أن يتحدث عن “المعدة” للقطريين والتي ستجبرهم على العودة والرضوخ للمطالب الخليجية.

 

فمن على شاشة قناة “العربية” أطل علينا جميل الذيابي رئيس تحرير صحيفة “ الحكومة وأحد أبواق ليؤكد زاعما أن المعدة القطرية لن تستطيع أن تتأقلم مع والتركية وهذا سيدفعهم للخنوع.

 

وقال على الهواء بلا خجل أو مواربة ” لقد سمعت عن وصول والطائرات المحملة بالأغذية من ”، مضيفا “ليس من الطبيعي أن تعتاد المعدة القطرية بتلك السرعة على تلك المنتجات الإيرانية والتركية”.

 

وتابع: “العثمانيون لديهم أيضا طريقتهم وثقافتهم وكذلك الإيرانيين والفرس، لذلك مجبرة أن تعود ولا بد أن تعود”.

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