في واقعة تدعو للسخرية وتعكس مدى الهرتلة التي يهذي بها النظام السعودي عن طريق مرتزقته من الإعلاميين والكتاب، لم يجد أحد جوقات النظام السعودي وبعد أن يأس من ردة الفعل القطرية الغير متوقعة، إلا أن يتحدث عن “المعدة” للقطريين والتي ستجبرهم على العودة والرضوخ للمطالب الخليجية.

فمن على شاشة قناة “العربية” أطل علينا جميل الذيابي رئيس تحرير صحيفة “عكاظ” السعودية الحكومة وأحد أبواق محمد بن سلمان ليؤكد زاعما أن المعدة القطرية لن تستطيع أن تتأقلم مع الاغذية الإيرانية والتركية وهذا سيدفعهم للخنوع.

وقال على الهواء بلا خجل أو مواربة ” لقد سمعت عن وصول السفن الإيرانية والطائرات المحملة بالأغذية من تركيا”، مضيفا “ليس من الطبيعي أن تعتاد المعدة القطرية بتلك السرعة على تلك المنتجات الإيرانية والتركية”.

وتابع: “العثمانيون لديهم أيضا طريقتهم وثقافتهم وكذلك الإيرانيين والفرس، لذلك قطر مجبرة أن تعود ولا بد أن تعود”.

هذا الفيديو أوضح صورة وأنقى صوتا.. #العربية تستحمر جمهورها، وخبيرها يقول إن #قطر ستذعن لأن معدة القطريين لم تعتد على الغذاء التركي والإيراني pic.twitter.com/jCvcinYMBr — HadidH حامد حديد (@HamidHadeed) June 12, 2017

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