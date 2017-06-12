تسببت الإعلامية والكاتبة الصحفية الليبرالية السعودية ومقدمة البرامج في راديو “مونت كارلو”، إيمان الحمود، بحالة من الهجوم الشديد عليها من قبل السعوديين وسط تلفيق اتهامات لها بأنه مدعومة من قطر، وذلك لسخريتها وتشكيكها في القائمة الإرهابية التي أصدرتها دول رباعية المقاطعة.

وقالت “الحمود” خلال مشاركتها في برنامج تلفزيوني على قناة “فرانس 24″:” أن الشروط المفروضة على قطر هي شروط تعجيزية”، مضيفة بأن النظر للائحة الإرهاب الصادرة عن دول المقاطعة توحي بأن من وضعها ليست السعودية أو الإمارات والبحرين لتؤكد بأن من وضعتها هي مصر.

وعبرت “الحمود”عن سعادتها لأن دول الخليج قررت أن تحارب وتحاكم الإرهاب، إلا أنها استنكرت ما جاء في القائمة من أسماء قائلة: ” لنأخذ مثلا الشيخ القرضاوي..ترونه محرض على الإرهاب أوك على عيني وراسي ولكن ألا يوجد في السعودية تحديدا شيوخ يحرضون على الإرهاب”، مؤكدة بأن النظام السعودي لا يستطيع أن يضع أسماء شيوخ سعوديون محرضون على الإرهاب لأنها “مكلفة سياسيا” ولها قاعدة شعبية كبيرة، مضيفة تم “وضع بعض الشخصيات التي لا تعني الكثير”، في إشارة للقرضاوي.

وأكدت “الحمود” بأن هذه الدول الخليجية كانت تبحث عن كبش فداء لتقديمه للرئيس الامريكي دونالد ترامب، مشيرة إلى ما كشفه “ترامب” حول سؤاله عن الدول التي تدعم الإرهاب فأشاروا له إلى قطر.

واعتبرت الحمود أن محاصرة قطر لن تميتها مؤكدة بأن قطر تملك الشارع في الخليج.

إيمان الحمود مواطنة سعودية تنتقد مجلس التعاون الخليجي ولائحة الإرهاب التي أعلنت وتنصف دولة قطر كفو 👍

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🤔 pic.twitter.com/wzlLLOBVOc — مذكر بن سالم آل شافي (@MathkerAlshafi) June 11, 2017

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