في تصريحات متضاربة بعضها يقول ان السلطة الفلسطينية مع الوحدة العربية ومع الوفاق العربي ولا تتدخل في شؤون الدول الاخرى, قال رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج “إن حماس تجرنا إلى مكان لا يحمد عقباه بتدخلها بالأزمة العربية”.

جاءت أقوال اللواء فرج خلال افطار للأيتام ومرضى السرطان والكلى في نابلس، وبشراكة مع لجنة زكاة نابلس المركزية وعدد من الجمعيات الخيرية، مضيفا: “شعبنا الفلسطيني بالخليج وبالدول العربية ليس بحاجة لذبح، نحن مع العرب لأنهم هم عنوان للمنطقة العربية”.

وتسائل رئيس جهاز المخابرات العامة عن الذي تريده حماس؟ معتبرا أن تخبطها يحتم عليها اللجوء للشرعية الفلسطينية وهي منظمة التحرير؛ الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

وتطرق اللواء فرج إلى مساعي الرئيس للحمة البيت الفلسطيني وانهاء الانقسام الذي تصر عليه حماس حسب تعبيره، مشيرا إلى أن استمرار حماس بتعطيل عمل حكومة د. رامي الحمد لله واستمرار عملها بحكومة الظل يتنافى مع أي مبادرة للوحدة.

وشدد رئيس جهاز المخابرات على أن إستقلالية القرار الفلسطيني وعدم انجراره للتدخل في شؤون الدول العربية الشقيقة، رافضا أن تدخل أي جهة كانت بشكل منفرد وعدم حيادي في أي أزمة عربية لما له من توابع تضر الشعب الفلسطيني في أماكن تواجده المختلفة.

وقال اللواء فرج: ” نحن مع وحدة العرب ومع موقف كل العرب بدعمنا لاستقلالنا وفلسطين حرة وقرارها مستقل، نحن مع السعودية ومصر والبحرين والإمارات وموريتانيا ولسنا مع أي مخططات فارسية إيرانية في المنطقة العربية، البلاد العربية للعرب وشيء مخجل ما سمعناه من هتافات قبل ايّام بغزة ضد الدول العربية، نحن يجب أن نهتف للحياة ومع الدول العربية، التي تحتضن ابناءنا في الخليج ولا نريد لأي دولة عربية أن تأخذ موقفا مضادا من شعبنا وقيادتنا، وفي الماضي كان لنا درسا في ذلك”.

ونوه رئيس جهاز المخابرات العامة إلى أن القيادة الفلسطينية مع وحدة العرب وأي مبادرات تنهي الأزمة الراهنة.

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