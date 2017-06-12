علقت الإعلامية الجزائرية والمذيعة بقناة “” خديجة بن قنة على صورة تم التقاطها لزعماء ويظهر فيها الرئيس الامريكي متجاوزا إياهم خلال قمة ، مسقطة واقع الصورة على واقع الازمة التي تعيشها دول الخليج، مستشهدة بأبيات شعرية للشاعر العراقي .

 

وقالت “بن قنة” في تدوينة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “” رصدتها “وطن”:” لو كان الشاعر الكبير محمد مهدي الجواهري بيننا اليوم لذكّرنا بما نسيناه”:

 

“حذاري بني الخليج فثمَّ وحشٌ…حديدُ الناب مفترسٌ حقود خبيث الكيل في شركٍ خفيٍّ…يصيدُ عوالماً فيما يصيد”.

 

يشار إلى أن الازمة الخليجية تفجرت فجأة بعد انتهاء أعمال القمة الأمريكية-الإسلامية التي عقدت أوائل الشهر الحالي في العاصمة الرياض، في حين برر دونالد ترامب دعمه للموقف السعودي والإماراتي ضد بأنه طالب خلال القمة بضرورة وقف الدول التي تمول فأشار له زعماء خليجيون إلى .

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