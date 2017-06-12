علقت الإعلامية الجزائرية والمذيعة بقناة “الجزيرة” خديجة بن قنة على صورة تم التقاطها لزعماء الدول الخليجية ويظهر فيها الرئيس الامريكي دونالد ترامب متجاوزا إياهم خلال قمة الرياض، مسقطة واقع الصورة على واقع الازمة التي تعيشها دول الخليج، مستشهدة بأبيات شعرية للشاعر العراقي محمد مهدي الجواهري.

وقالت “بن قنة” في تدوينة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” رصدتها “وطن”:” لو كان الشاعر الكبير محمد مهدي الجواهري بيننا اليوم لذكّرنا بما نسيناه”:

“حذاري بني الخليج فثمَّ وحشٌ…حديدُ الناب مفترسٌ حقود خبيث الكيل في شركٍ خفيٍّ…يصيدُ عوالماً فيما يصيد”.

يشار إلى أن الازمة الخليجية تفجرت فجأة بعد انتهاء أعمال القمة الأمريكية-الإسلامية التي عقدت أوائل الشهر الحالي في العاصمة السعودية الرياض، في حين برر دونالد ترامب دعمه للموقف السعودي والإماراتي ضد قطر بأنه طالب خلال القمة بضرورة وقف الدول التي تمول الإرهاب فأشار له زعماء خليجيون إلى قطر.

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