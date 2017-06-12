في محاولة جديدة للضغط على قطر، والمالكة لشبكة “بي إن سبورتس” والمتعاقدة على الدوريات العالمية لمدة 5 سنوات قادمة، قررت وزارة الثقافة والإعلام اليوم الإثنين، حجب موقع الشبكة.

 

وجاء هذا القرار في سياق الحصار الذي قررت أن تفرضه دول السعودية والإمارات والبحرين بالإضافة إلى مصر، وكانت هذه الدول قد حجبت قبله العديد من المواقع الإعلامية القطرية، وأغلقت مكاتب قناة .

 

وتردد في الأوساط السعودية أن الخطوة القادمة قد تكون حجب بث قنوات بي إن سبورتس، وحرمان العريضة من متابعة المنافسات الرياضية المختلفة التي تنقل حصريا على قنوات بي إن سبورتس.

 

وكان العديد من الأسماء المتعاقدة مع بي إن سبورتس القطرية قد تقدمت باستقالتها من من أبرزها المحلل الرياضي ونجم الكرة السعودية السابق، نواف التمياط، والمعلق الإماراتي علي ، واللاعب الدولي المصري السابق أحمد حسام (ميدو).

 

من جانبهم أطلق ، المستشار في الديوان الملكي السعودي والمقرب من ولي ولي العهد وكتائبه الإلكترونية هاشتاجا بعنوان: #حجب_بي_ان_سبورت_القطريه، زعم من خلاله بأن الحجب جاء بسبب عزم الشبكة تقديم نشرات إخبارية وبرامج سياسية خلال تغطيتها للأحداث الرياضية بهدف زعزعة الاستقرار في المملكة.

 

وقال في تغريدات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” كان مخططهم بعد شرائهم لحقوق النقل بخمس أضعاف القيمة الفعلية؛ أن يدخلوا فيها نشرات وبرامج سياسية لضرب استقرار الدول #حجب_بي_ان_سبورت_القطريه”.

 

واضاف في تغريدة أخرى: ” قريبًا الحلول البديلة بشكل مجاني أو رمزي. #حجب_بي_ان_سبورت_القطريه #قل_لهم_يادليم_هلا”.

 

وعبر الكثير من المغردين عن استيائهم من القرار  وحرمانهم من مشاهدة المباريات، مكذبين ادعاءات القحطاني حول عزم المملكة تقديم حلول بديلة وبأسعار رمزية، مشيرين لتجربتهم المريرة مع قنوات “MBC” و”ART”.

 

 

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