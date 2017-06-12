في محاولة جديدة للضغط على قطر، والمالكة لشبكة “بي إن سبورتس” والمتعاقدة على الدوريات العالمية لمدة 5 سنوات قادمة، قررت وزارة الثقافة والإعلام السعودية اليوم الإثنين، حجب موقع الشبكة.

وجاء هذا القرار في سياق الحصار الذي قررت أن تفرضه دول السعودية والإمارات والبحرين بالإضافة إلى مصر، وكانت هذه الدول قد حجبت قبله العديد من المواقع الإعلامية القطرية، وأغلقت مكاتب قناة الجزيرة.

وتردد في الأوساط السعودية أن الخطوة القادمة قد تكون حجب بث قنوات بي إن سبورتس، وحرمان الجماهير الرياضية العريضة من متابعة المنافسات الرياضية المختلفة التي تنقل حصريا على قنوات بي إن سبورتس.

وكان العديد من الأسماء المتعاقدة مع بي إن سبورتس القطرية قد تقدمت باستقالتها من من أبرزها المحلل الرياضي ونجم الكرة السعودية السابق، نواف التمياط، والمعلق الإماراتي علي سعيد الكعبي، واللاعب الدولي المصري السابق أحمد حسام (ميدو).

من جانبهم أطلق سعود القحطاني، المستشار في الديوان الملكي السعودي والمقرب من ولي ولي العهد محمد بن سلمان وكتائبه الإلكترونية هاشتاجا بعنوان: #حجب_بي_ان_سبورت_القطريه، زعم من خلاله بأن الحجب جاء بسبب عزم الشبكة تقديم نشرات إخبارية وبرامج سياسية خلال تغطيتها للأحداث الرياضية بهدف زعزعة الاستقرار في المملكة.

وقال في تغريدات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” كان مخططهم بعد شرائهم لحقوق النقل بخمس أضعاف القيمة الفعلية؛ أن يدخلوا فيها نشرات وبرامج سياسية لضرب استقرار الدول #حجب_بي_ان_سبورت_القطريه”.

كان مخططهم بعد شرائهم لحقوق النقل بخمس أضعاف القيمة الفعلية؛ أن يدخلوا فيها نشرات وبرامج سياسية لضرب استقرار الدول #حجب_بي_ان_سبورت_القطريه — سعود القحطاني (@saudq1978) June 12, 2017

واضاف في تغريدة أخرى: ” قريبًا الحلول البديلة بشكل مجاني أو رمزي. #حجب_بي_ان_سبورت_القطريه #قل_لهم_يادليم_هلا”.

وعبر الكثير من المغردين عن استيائهم من القرار وحرمانهم من مشاهدة المباريات، مكذبين ادعاءات القحطاني حول عزم المملكة تقديم حلول بديلة وبأسعار رمزية، مشيرين لتجربتهم المريرة مع قنوات “MBC” و”ART”.

#حجب_بي_ان_سبورت_القطريه

تعتقدون ان اللي خصم العلاوة راح يشتري حقوق بث كأس العالم والأبطال الاوروبي والأنجليزي والأيطالي والأسباني!! — آكــــل المِـــرار (@khalid__3li) June 12, 2017

طيب السعوديين وين يتابعون الدوريات الاوربيه ؟ ولا تقولون فيه بديل // ترا قنوات بين سبورت موقعه عقود لخمس سنوات #حجب_بي_ان_سبورت_القطريه — rttwweett (@rttwweett) June 12, 2017

شكلنا بنرجع لسنوات art السوداء واشتراك المبالغ الفلكية 😂😂 #حجب_بي_ان_سبورت_القطريه — ‏ ‏مشاري. (@msrhfc) June 12, 2017

#حجب_بي_ان_سبورت_القطريه

حتكلم في الكوره فقط

ما توفره بي ان لن توفره اي قناه في العالم

من وين نجيب رؤوف خليف والعتيبي والدراجي والشوالي !!! — عميد اسيا 49 (@wsj1411) June 12, 2017

لا حول ولاقوة الا بالله

الرياضة متنفسنا الوحيد

بيعشوننا في نكد 👎🏻 #حجب_بي_ان_سبورت_القطريه — elmartillo | المطرقة (@JamalBinMohamed) June 12, 2017

#حجب_بي_ان_سبورت_القطريه

أشفق على ذا الشعب والله اللي حتى ابسط شي يونسهم يحرمونهم منه بس صراعات مالهم دخل فيها — hope (@onthamo) June 12, 2017

#حجب_بي_ان_سبورت_القطرية

سوف اشترك في bein ولو بألف دورلار

مانسينا فعايل الشبكة الجشعةART pic.twitter.com/rKgngl7bpz — نصر بن سيار (@mhabbahja) June 12, 2017

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