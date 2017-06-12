منذ بدء الأزمة الخليجيّة المُفتعلة “إماراتياً وسعودياً” لمقاطعة دولة قطر، وفرض حصارٍ عليها، أثبتت وسائل إعلام الدول المُقاطعة انحداراً غير مسبوق في مستوى تغطيتها لتلك الأزمة، بينما لُوحظ تفوّق قناة “الجزيرة” بشكلٍ منقطع النظير كعادتها في التعاطي مع الأحداث، إذ ترفّعت عن الإساءة والنزول الى مستوى تلك القنوات كـ”العربية” و “سكاي نيوز”.

وفي هذا السياق، نشر الإعلامي بقناة “الجزيرة” جمال ريان، سلسةَ تغريداتٍ أوضح فيها السرّ وراء محاربة القناة، إذا قال: “لماذا يحاربون الجزيره ؟ فقط لاننا نحترم عقل المشاهد، وحقه في ان يعرف الحقيقة؟”.

لماذا يحاربون الجزيره ؟ فقط لاننا نحترم عقل المشاهد، وحقه في ان يعرف الحقيقة ؟ pic.twitter.com/lwbvTWXzJh — جمال ريان (@jamalrayyan) ١٢ يونيو، ٢٠١٧

وأضاف: “لماذا يحاربون #الجزيرة ؟ تخيلوا الاعلام العربي بدون الجزيرة ، تخيلوا الانسان العربي سجينا للإعلام الرسمي العربي بدون الجزيرة، لهذا يحاربونها”.

لماذا يحاربون #الجزيرة ؟ تخيلوا الاعلام العربي بدون الجزيرة ، تخيلوا الانسان العربي سجينا للإعلام الرسمي العربي بدون الجزيرة، لهذا يحاربونها pic.twitter.com/meDa09dm96 — جمال ريان (@jamalrayyan) ١٢ يونيو، ٢٠١٧

وتابع: “لماذا يحاربون الجزيرة؟لأنهم فشلوا في تقليدها بأسماء عربية وغربية وميدانية لانهم يريدون العودة بالاعلام العربي٢٠ عاماالى عصر ما قبل #الجزيرة”.

لماذا يحاربون الجزيرة؟لأنهم فشلوا في تقليدها بأسماء عربية وغربية وميدانية لانهم يريدون العودة بالاعلام العربي٢٠ عاماالى عصر ما قبل #الجزيرة pic.twitter.com/26J6xtNnXq — جمال ريان (@jamalrayyan) ١١ يونيو، ٢٠١٧

وقال جمال ريان: “لماذا يحاربون #قناة_الجزيره ؟ لانهاالقناة التي غيرت بمهنيتها وجه الاعلام العربي ولأنهامن تبنى قضايا الامه وقضايا الحق والعدل واولها فلسطين”.

لماذا يحاربون #قناة_الجزيره ؟ لانهاالقناة التي غيرت بمهنيتها وجه الاعلام العربي ولأنهامن تبنى قضايا الامه وقضايا الحق والعدل واولها فلسطين . pic.twitter.com/Vr2EAxDgOW — جمال ريان (@jamalrayyan) ١١ يونيو، ٢٠١٧

وكانت وطن قد فضحت إهانة قناة “العربية” للشعب القطري، بعد ان وصفتهم بـ”الكلاب”، في خبرٍ نشرته على موقعها الإلكترونيّ.

شاهد الخبر هنا: “وطن” تفضح قناة “العربية” بعد أن وصفت القطريين بـ”الكلاب”

Also published on Medium.