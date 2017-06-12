منذ بدء الأزمة الخليجيّة المُفتعلة “إماراتياً وسعودياً” لمقاطعة دولة ، وفرض حصارٍ عليها، أثبتت وسائل إعلام الدول المُقاطعة انحداراً غير مسبوق في مستوى تغطيتها لتلك الأزمة، بينما لُوحظ تفوّق قناة “” بشكلٍ منقطع النظير كعادتها في التعاطي مع الأحداث، إذ ترفّعت عن الإساءة والنزول الى مستوى تلك القنوات كـ”العربية” و “سكاي نيوز”.

 

وفي هذا السياق، نشر الإعلامي بقناة “الجزيرة” ، سلسةَ تغريداتٍ أوضح فيها السرّ وراء محاربة القناة، إذا قال: “لماذا يحاربون الجزيره ؟ فقط لاننا نحترم عقل المشاهد، وحقه في ان يعرف الحقيقة؟”.

 

وأضاف: “لماذا يحاربون #الجزيرة ؟ تخيلوا الاعلام العربي بدون الجزيرة ، تخيلوا الانسان العربي سجينا للإعلام الرسمي العربي بدون الجزيرة، لهذا يحاربونها”.

وتابع: “لماذا يحاربون الجزيرة؟لأنهم فشلوا في تقليدها بأسماء عربية وغربية وميدانية لانهم يريدون العودة بالاعلام العربي٢٠ عاماالى عصر ما قبل #الجزيرة”.

وقال جمال ريان: “لماذا يحاربون #قناة_الجزيره ؟ لانهاالقناة التي غيرت بمهنيتها وجه الاعلام العربي ولأنهامن تبنى قضايا الامه وقضايا الحق والعدل واولها فلسطين”.

 

وكانت وطن قد فضحت إهانة قناة “العربية” للشعب القطري، بعد ان وصفتهم بـ”الكلاب”، في خبرٍ نشرته على موقعها الإلكترونيّ.

 

شاهد الخبر هنا:  “وطن” تفضح قناة “العربية” بعد أن وصفت القطريين بـ”الكلاب”

 

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