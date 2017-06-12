شن الأكاديمي الموريتاني، الدكتور محمد مختار الشنقيطي هجوما عنيفا على دولة الإمارات، متهما إياها بنشر الشر وذبح الشعوب، متسائلا عن ميعاد استقبالها لنجل الزعيم الليبي الراحل، سيف الإسلام القذافي بعد ان تم الإفراج عنه بضغوط منها.

وقال “الشنقيطي” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” من يحاربون “الإخوان المسلمين” ويدعمون “الإخوان الكافرين”، ويحاربون “الإسلام السياسي” ويدعمون “الكفر السياسي”، لا دين لهم ولا عقل ولا مروءة”.

من يحاربون "الإخوان المسلمين" ويدعمون "الإخوان الكافرين"، ويحاربون "الإسلام السياسي" ويدعمون "الكفر السياسي"، لا دين لهم ولا عقل ولا مروءة — محمد مختار الشنقيطي (@mshinqiti) June 12, 2017

وأضاف في تغريدة أخرى متسائلا: ” متى يسافر #سيف_القذافي إلى #أبو_ظبي لينضم إلى #دحلان وغيره من أنذال #الليكود_العربي والثورة المضادة المجتمعين هناك لنشر الشر وذبح الشعوب؟”.

متى يسافر #سيف_القذافي إلى #أبو_ظبي لينضم إلى #دحلان وغيره من أنذال #الليكود_العربي والثورة المضادة المجتمعين هناك لنشر الشر وذبح الشعوب؟ — محمد مختار الشنقيطي (@mshinqiti) June 12, 2017

وكانت كتيبة أبو بكر الصديق الموالية للبرلمان الليبي في طبرق والمنتهية ولايته قد أعلنت انها أفرجت عن سيف الإسلام القذافي بموجب قانون العفو العام الذي أقره البرلمان العالم الماضي.

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