“اللهم اكفنا شرور الإرهابيين ومن دعمهم ومولهم يا ذا الجلال والإكرام”. “اللهم عليك بأهل الشقاق والعناد والافتراء، اللهم اكف المسلمين شرورهم”.

هكذا دعا إمام وخطيب المسجد الحرام، عبد الرحمن السديس على قطر دون أن يسميها فيها اعتبرها اغلب من شاهد صلاوة التراويح أنها موجهة ضد قطر التي تتهمها السعودية والإمارات بدعم الإرهاب.

ما رجحه الكثيرون سببه ان السديس أعلن قبل يومين فقط تأييده للحصار والمقاطعة المفروضة على قطر من قبل حكامه ومن قبل حكام الإمارات.

ويرى البعض ان عدم تسمية قطر بالدعاء، يجعله موجهاً ضد السعودية من حيث لا يدري إمام الحرم المكي.

والسعودية متهمة بدعم الإرهاب وتفريخ الإرهابيين وغالبيتهم من السلفيين وشارك عدد كبير من السعوديين في تفجيرات نيويورك والبنتاجون قبل ١٦ عاما.

والجدير بالذكر أن السعودية كانت تدعم ما يطلق عليهم “الجهاديون” لدعم الافغان ضد احتلال “الإتحاد السوفياتي” وفتذاك وقد تحولوا بعد ذلك إلى “إرهابيين”

لاحول ولاقوة الابالله

الشيخ السديس في دعاء القنوة وامام الكعبه يدعو علينا بدل ان يطلب من الله ان يوفق القاده وحكماء الخليج للتوفيق والحل — حسن أحمد المهندي (@bomeshall) June 11, 2017

دايم يدعي عالإرهاب واللي يدعمه وداعش وغيرهم مو شي جديد — ســاره (@Sarah_MH6) June 11, 2017

النهارده الشيخ #عبدالرحمن_السديس قصف جبهة قطر وتركيا بالدعاء عليهم👍

دعا علي الارهابيين ومموليهم وداعميهم والحرم اتزلزل بالتأمين

ربنا يتقبل🙏 pic.twitter.com/HxaXK1GQr9 — ‏مصــ💕نبض🇪🇬ــر (@ZahoOoda) June 11, 2017

وين تطبيق هذا القرار وامام الحرم الشيخ السديس يدعي بكل خشوع على قطراليوم فالتراويح؟

للأسف الاعلام والحكومة تستغفل الشعب السعودي ضد قطر👎🏻 — Abdulla Al-zeyara (@AZeyara) June 12, 2017

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