أعلنت وزارة التعليم السعودية، سحب كتب الشيخ يوسف القرضاوي من مكتبات الجامعات السعودية، وسحبها “بشكل عاجل” في حال وجدت.

وقالت الوزارة في بيان رسمي إن “وزير التعليم أحمد بن محمد العيسى، وجه وبشكل عاجل بالتأكد من عدم وجود كتب ومؤلفات يوسف القرضاوي، في مكتبات الجامعات والكليات والمدارس وإدارات التعليم”.

واعتبر البيان مؤلفات الشيخ القرضاوي “تشكله خطرًا على فكر الطلاب والطالبات”.

وقال البيان أن وزير التعليم “وجّه بالتأكد من سحب هذه الكتب إن وجدت وعدم نشرها مستقبلاً”، لافتا إلى أنه “تم تعميم (القرار) على جميع الجامعات والمؤسسة العامة للتدريب الفني وقطاعات الوزارة وإدارات التعليم في المناطق والمحافظات”.

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