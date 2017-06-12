أعلنت دولة الإمارات ترحيل مواطن صومالي من أراضيها؛ ما قد يبدو أنه أوّل مظهر للخلاف الدبلوماسي بين البلدين بعد اختلافهما في أزمة قطر.

وقال الصومالي «إسماعيل عمر»، في شريط فيديو نشره على حسابه بـ«فيس بوك»، إنه كان ينتظر مشاركته في مسابقة جائزة دبي للقرآن الكريم وإعلانه فائزًا بها، وأضاف: «كنتُ أتوقّع أن أفوز بالمركز الأول أو الثاني؛ ولكن للأسف جاء القرار مخالفًا لما هو متوقَّع. لا زلتُ لا أفهم ما يحدث بالتحديد؛ إلا أني أشكر الله على أيّ حال».

وبعدها، مُنح إسماعيل عشر دقائق لمغادرة مبنى المسابقة، ورافقه الأمن إلى المطار.

يأتي هذا الحادث بعد استدعاء دولة الإمارات العربية المتحدة سفيرها في مقديشيو احتجاجًا على الموقف المحايد للصومال في أزمة قطع العلاقات الإماراتية السعودية مع قطر. وطالب الصومال في وقت سابق بإجراء حوار بشأن الأزمة القطرية وحلّها بشكل جذري، محذرًا من التمادي فيها.

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